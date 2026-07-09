Cantora pernambucana ABNA lança 'Um Tempo', primeira faixa do EP Canto de Sol

ABNA une tradição, experimentação e grandes nomes da música nacional no projeto, que transforma memória, território e afetos em paisagem sonora

ABNA faz da escuta do território matéria-prima para o EP Canto de Sol (Divulgação)

A cantora, compositora e violonista pernambucana ABNA apresenta "Um Tempo", primeira faixa de seu EP de estreia, "Canto de Sol". O trabalho reúne quatro canções autorais e propõe uma narrativa musical construída a partir das memórias afetivas, da escuta do território e das experiências que atravessam a trajetória da artista.

Natural de Santa Cruz do Capibaribe (PE), ABNA cresceu na Vila do Pará, zona rural do município. Desde a infância, desenvolveu uma escuta atenta aos sons dos espaços que habitava. Filha de costureira, cresceu entre o som constante das máquinas de costura e das frequências de rádio, elementos que marcaram profundamente sua percepção sonora. Aos 12 anos, iniciou seus estudos no violão, instrumento que se tornou central em sua trajetória artística.

A convivência com os sons da caatinga — o canto dos pássaros, o vento na vegetação, os animais, as brincadeiras das crianças e as vozes da comunidade — tornou-se parte do repertório sensível que hoje atravessa sua produção musical. Essas paisagens sonoras aparecem tanto na escrita das composições quanto na utilização de gravações de campo (samples ambientais), incorporadas como elementos rítmicos, texturais e narrativos das canções.

Em Canto de Sol, cada faixa funciona como um capítulo dessa caminhada, articulando cidade, família, amizades e território. Musicalmente, o EP dialoga com referências da Música Popular Brasileira, da música regional pernambucana, do pop, da música experimental e de procedimentos da música clássica e eletroacústica.

Um Tempo

Última composição a ser concluída para o EP, "Um Tempo" surgiu quando o projeto já estava praticamente finalizado, encontrando seu lugar como uma das peças centrais da narrativa.

A canção aborda um momento inevitável das relações afetivas: quando o outro deixa de ocupar o lugar de projeção das próprias expectativas e passa a existir em sua individualidade.

Inspirada pela reflexão da psicanalista e escritora Ana Suy sobre esse processo, a música trata do desalinhamento de expectativas que pode surgir mesmo em relações saudáveis — um convite à maturidade, à intimidade e ao reconhecimento do outro para além do próprio reflexo.

Como define a artista, trata-se do momento de "enxergar sem espelho".

Produção reúne profissionais de destaque da música brasileira e internacional

A produção fonográfica de Canto de Sol reúne uma equipe de profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente.

A produção musical e os arranjos são assinados por Duda Raupp e João Menezes, com participação da própria ABNA nos caminhos tomados nos arranjos. Duda Raupp foi responsável pela produção de algumas das músicas do álbum de Luedji Luna, Um Mar pra Cada Um, vencedor do Grammy Latino, e conduz o trabalho do EP com uma abordagem que valoriza a delicadeza das composições e do universo sonoro construído pela artista.

A masterização ficou a cargo do engenheiro de áudio Fili Filizzola, profissional de projeção internacional que já trabalhou em discos de artistas como SZA, Justin Bieber, Linkin Park, Doja Cat, Anitta e Harry Styles, garantindo ao trabalho um padrão técnico de excelência.

O EP conta ainda com direção vocal de Bruno Oliveira; participações especiais de Vitória do Pife (pífano) e Ísis Siqueira (vocal); produção executiva de Mayara Bezerra; fotografia e cianotipia de José Laurentino; design de Virgínia Guimarães; distribuição pela No Santo Som; e foi gravado no Estúdio Bola Pesada, em São Paulo.

Para ABNA, a presença de profissionais com trajetórias tão relevantes reafirma a potência da produção artística independente realizada em Pernambuco e demonstra como políticas públicas de cultura podem viabilizar projetos de alta qualidade.

O trabalho foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 1, do Governo de Pernambuco. A artista destaca também o papel da produtora executiva Mayara Bezerra, cuja condução sensível do projeto possibilitou não apenas a boa gestão dos recursos públicos, mas também um processo artístico baseado no cuidado com todas as pessoas envolvidas.

Com informações da assessoria.