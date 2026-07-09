Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos celebram confluências artísticas entre gerações em show no Recife

(Foto: Samuca Kim/Elisa Maciel)

Celebrando a força da música brasileira por meio do encontro entre dois talentos de gerações tão distantes da MPB, o Projeto Seis e Meia traz ao Teatro do Parque, nesta sexta-feira (10), às 18h30, o show de Alaíde Costa, de 90 anos, com Ayrton Montarroyos, de 31. O Conjunto Maravilha, grupo olindense conhecido por transitar entre o samba-raiz e o samba-rock, fará a abertura para comemorar seus 15 anos de trajetória, apresentando repertório autoral e releituras de Chico Buarque. Os ingressos estão à venda no site Sympla, na Loja Vagamundo e na bilheteria do teatro, no dia da apresentação, com valores entre R$ 75 (meia) e R$ 150.

Em entrevista ao Diario, Ayrton destaca que Alaíde não só representa uma parte da história da música nacional como continua escrevendo novos capítulos. “Sempre admirei a elegância, a coragem artística e a maneira como ela transforma cada canção em uma experiência única”, exalta o artista. “Estar ao lado dela é uma honra, uma grande oportunidade de aprendizado, porque ela nos ensina que interpretar é muito mais do que cantar afinado: é compreender o silêncio, a palavra e a emoção. Para mim, esse encontro é também uma forma de celebrar a continuidade da nossa música”.

Ao longo de mais de 70 anos de carreira, marcada por uma voz suave que ajudou a moldar as origens da Bossa Nova, Alaíde foi pioneira do movimento ao lado de nomes lendários, como João Gilberto, Tom Jobim e Carlos Lyra, além de manter uma produção artística ativa e aclamada pela crítica até hoje, como aponta Ayrton. O cantor pernambucano, natural do Recife, foi revelado nacionalmente no The Voice Brasil e passou a ser reconhecido e celebrado pela crítica, além de firmar parcerias importantes, como esta.

Montarroyos reforça que, para ambos, a interpretação sempre exigiu escuta. “Acho que esse é um dos principais pontos de encontro entre nós. A Alaíde sempre foi uma cantora que coloca a canção acima do virtuosismo, e essa também é uma preocupação constante no meu trabalho. A interpretação pede respeito pelo texto e disponibilidade para viver a emoção da música a cada apresentação”, explica o artista. “Isso cria uma dinâmica muito bonita no palco, porque não se trata apenas de cantar juntos, mas de construir uma narrativa compartilhada. Existe um diálogo muito sensível entre nossas vozes”.

A dupla revela que o repertório nasceu do desejo de criar uma conversa entre os dois universos, procurando canções que fizessem sentido para ambos — em força poética e na possibilidade de agregar novos olhares. “Adoro revisitar músicas conhecidas. Com Alaíde, isso ganha ainda mais significado, já que ela tem uma relação profunda com a história e, ao mesmo tempo, permanece tão aberta ao novo”, acrescenta Montarroyos.

