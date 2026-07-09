Filme pernambucano 'A Margem do Rio' fará sua estreia no Festival de Locarno, na Suíça

Estreia em longa de ficção da dupla Matheus Farias e Enock Carvalho, 'A Margem do Rio' foi rodado no Recife e tem seu lançamento mundial confirmado na 79ª edição do Festival de Cinema de Locarno, de 5 a 15 de agosto

O ator Ítalo Martins (na frente) é o protagonista do longa, rodado no Recife em 2025 (Divulgação)

Dirigido por Matheus Farias e Enock Carvalho, em sua estreia em longa de ficção, o filme pernambucano “A Margem do Rio” vai estrear mundialmente na Competição Internacional do 79º Festival de Cinema de Locarno (5 a 15 de agosto), na Suíça, concorrendo ao Leopardo de Ouro.

A trama foi toda rodada no Recife e é estrelada por Caique Copque (de “Mapas”) e Ítalo Martins (de “O Agente Secreto” e “Guerreiros do Sol”).

“Estamos muito honrados com o convite do festival, que vem no momento certo: acabamos de finalizar o filme e já temos a oportunidade de apresentá-lo pro mundo. Locarno é um lugar célebre pro cinema de autor, grandes cineastas já passaram seus filmes no festival” declara Enock Carvalho.

Em “A Margem do Rio”, Izaquiel (Caique Copque) trabalha como auxiliar de serviços gerais no Recife. À noite, ele se aventura perigosamente em busca de encontros secretos no mangue, mas vê tudo se transformar quando cruza o caminho do pescador misterioso Jeremias (Ítalo Martins). À medida que uma ameaça externa invade o lugar trazendo violência, Jeremias conduz Izaquiel numa jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.

“O cinema pernambucano já ocupa um lugar de destaque no cenário internacional. Nos últimos anos, nossos filmes estiveram em Cannes, Berlim, Veneza, Rotterdam e tantos outros festivais importantes. Estrear 'A Margem do Rio' em Locarno significa dar continuidade a essa tradição e enfatizar a força de uma cinema que desenvolveu uma identidade muito própria, tanto nas histórias que conta quanto na forma de contá-las. É muito bonito ver filmes feitos no Recife dialogando com públicos do mundo inteiro”.

O elenco conta ainda com Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isis Broken, Renna Costa, Enio Cavalcanti e Artia.