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Peça inspirada em "Triste Fim de Policarpo Quaresma" volta ao Recife com 2 sessões no Teatro Apolo

A peça "Quaresma" é baseada em clássico livro de Lima Barreto e foi premiada no 30º Janeiro de Grandes Espetáculo, que aconteceu neste ano no Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/07/2026 às 14:18

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O ator Alexsandro Souto Maior interpreta o personagem que dá título à obra/Rogério Alves/Divulgação

O ator Alexsandro Souto Maior interpreta o personagem que dá título à obra (Rogério Alves/Divulgação)

Após emocionar e ser sucesso de público e crítica, o espetáculo "Quaresma" está de volta em cartaz em duas apresentações nesta sexta (10) e sábado (11), às 20h, no Teatro Apolo. Inspirado no clássico "Triste Fim de Policarpo Quaresma", de Lima Barreto, o solo revisita a trajetória de um dos personagens mais emblemáticos da literatura brasileira, cuja defesa apaixonada de um país mais justo, ético e digno continua ecoando com atualidade.

A montagem retorna aos palcos após conquistar reconhecimento no 30º Janeiro de Grandes Espetáculos, onde foi indicada ao prêmio de Melhor Espetáculo e consagrou Alexsandro Souto Maior com o prêmio de Melhor Ator. O protagonista do monólogo, que também assina a adaptação dramatúrgica, conduz o público por uma narrativa sensível e provocadora, transitando entre o humor, a poesia e a crítica social.

Ao revisitar a história de Policarpo Quaresma, a encenação estabelece um diálogo entre a obra de Lima Barreto e o Brasil contemporâneo, levantando reflexões sobre nacionalismo, democracia, intolerância, cidadania e o lugar dos sonhadores em tempos de crise.

Com direção de Quiercles Santana (dirigiu também "Cara do Pai", "Alguém para fugir comigo" e "Espera o Outono, Alice"), a montagem reúne uma equipe criativa que potencializa a experiência cênica. A trilha sonora original é assinada por Kleber Santana, o desenho de luz é de Luciana Raposo e o desenho de corpo é de Lane Luz.

O espetáculo é uma realização do Coletivo Operários de Teatro, reafirmando o compromisso do grupo com uma produção artística que alia pesquisa, excelência estética e reflexão crítica.

Mais do que uma adaptação literária, Quaresma transforma um dos maiores clássicos da literatura brasileira em uma experiência teatral intensa e contemporânea, reafirmando a potência da arte como espaço de resistência, memória e pensamento.

*Com informações da assessoria

SERVIÇO
Espetáculo: Quaresma
Inspirado em: Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto
Datas: 10 (sexta) e 11 (sábado) de julho
Horário: 20h
Local: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121 Recife
Valores: 60,00 inteira; 30,00 meia-entrada
Ingressos antecipados no site Sympla 

Veja também:

Lima Barreto , Recife , Teatro Apolo , Triste Fim de Policarpo Quaresma
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