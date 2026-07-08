Festival de Gramado divulga os filmes da competição da sua 54ª edição

Destaque da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, 'Feito Pipa', com Lázaro Ramos, é um dos mais aguardados da competição de longas-metragens brasileiros; evento acontece entre 12 e 22 de agosto

'Antártida', dirigido por Bruno Safadi, será o filme de abertura do evento, fora de competição (Foto: Fábio Rocha)

Foram anunciados os seis longas brasileiros de ficção da mostra competitiva do 54º Festival de Cinema de Gramado, evento tradicional que acontece na Serra Gaúcha entre os dias 12 e 22 de agosto.

"Chorão: Só os Loucos Sabem" (SP), de Hugo Prata e Felipe Novaes; "Feito Pipa" (CE), de Allan Deberton; "Justino - Nos Bastidores do Reino" (DF), de José Eduardo Belmonte; "Leite em Pó" (MG/SP/RN), de Carlos Segundo; "Nosso Segredo" (MG), de Grace Passô; e "Pele de Rinoceronte" (RJ), de Marcello Ludwig Maia compõem a lista.

O dia 14 contará com a tradicional cerimônia de abertura, no Palácio dos Festivais, com exibição hors-concours do longa-metragem “Antártida”, de Bruno Safadi, no qual cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno rigoroso em uma base brasileira na Antártida. Tudo muda após a primeira noite, quando Inês (Marina Ruy Barbosa) sofre uma violência brutal e a situação torna todos os homens suspeitos, incluindo o Comandante Barros (Antônio Calloni) e o Capitão Vicente (Lázaro Ramos)

A curadoria de longas-metragens brasileiros e documentários é assinada pelas atrizes Ana Flavia Cavalcanti e Camila Morgado e pelo jornalista, professor e crítico de cinema Marcos Santuario.

“Feito Pipa”, de Allan Deberton, única produção nordestina da lista principal, é o grande destaque deste ano, já que passou na Generation Kplus do 76º Festival de Berlim e conquistou dois importantes prêmios: o Urso de Cristal de Melhor Filme (escolhido pelo júri infantil) e o Grande Prêmio do Júri Internacional.

A trama gira em torno do jovem Gugu sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Criado pela avó, ele teme voltar a ter que morar com o pai, com quem tem uma relação complicada, e fará de tudo para evitar que isso aconteça. Com Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira, o longa-metragem é uma produção da Deberton Filmes e da Biônica Filmes.