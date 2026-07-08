Justin Bieber participará de show do intervalo na final da Copa do Mundo; veja quando será

Reunindo alguns dos maiores artistas do mundo, o show pretende ser uma celebração histórica que unirá esporte, música e impacto global.

O canadense Justin Bieber cantará na final de Copa do Mundo 2026 (Reprodução/Redes sociais)

O cantor Justin Bieber é mais um nome que se apresentará no primeiro show do intervalo durante uma final de Copa do Mundo 2026, que acontecerá no dia 19 de julho. Ele se une a Madonna, BTS e Shakira, que já tinham sido anunciados antes mesmo do início da competição.

Reunindo alguns dos maiores artistas do mundo, o show pretende ser uma celebração histórica que unirá esporte, música e impacto global.

Burna Boy - cujo sucesso mundial Dai Dai, em parceria com Shakira, continua a dominar as paradas em todo o mundo - também participará do show de 11 minutos, ao lado de Gustavo Dudamel, o maestro venezuelano de renome internacional e Diretor Musical e Artístico da Filarmônica de Nova York, e do PS22 Chorus, com a participação do Coldplay.

"Quando se trata do que o mundo precisa, não há nada mais importante do que a educação. Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS como atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA 2026", disse em comunicado oficial o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 apoiará o Fundo de Educação FIFA Global Citizen, uma iniciativa que visa arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e a oportunidades no futebol para crianças em todo o mundo. Mais de US$ 50 milhões já foram arrecadados.

"A Copa do Mundo da FIFA une o mundo de uma maneira que nada mais consegue. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo", comentou Justin, também em declaração oficial.

Para completar o espetáculo, personagens da Vila Sésamo e dos Muppets, que há gerações proporcionam um aprendizado alegre para crianças ao redor do mundo, farão parte do show. A participação deles tem o propósito de ajudar a garantir que crianças de todo o mundo tenham acesso a uma educação de qualidade.

A final da Copa do Mundo acontecerá no domingo, 19 de julho, no New York New Jersey Stadium.

