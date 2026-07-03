Morre Totonho, um dos fundadores do Grupo Raça, aos 69 anos

Formado em 1985 na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Grupo Raça trazia Marley, Marquinhos, Mongol, Ronaldinho, Valnei e Carlinhos, além de Totonho

Totonho, morreu aos 69 anos. Informação foi divulgada no perfil do Instagram da banda (Reprodução/Rede Social)

Luiz Antônio Silva, conhecido como Totonho, um dos fundadores do Grupo Raça, morreu na última quinta-feira (2), aos 69 anos. A informação de seu falecimento foi publicada nas redes sociais da banda, mas a causa da morte não foi revelada.

"Totonho foi muito mais que um músico; foi uma alma generosa, sorriso fácil e presença que iluminava qualquer roda", diz a legenda da publicação. "Com seu talento e alegria, fez do Grupo Raça uma referência de samba e de união, levando cultura e emoção a todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Sua partida deixa um vazio imenso no coração da família, dos amigos e de todos os fãs que por décadas foram embalados por sua arte."

Como informado pelo grupo, o velório do artista ocorre nesta sexta-feira, 3, às 13h na Capela 3 do Cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. O sepultamento se dará no mesmo local, a partir das 16h.

Formado em 1985 na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Grupo Raça trazia Marley, Marquinhos, Mongol, Ronaldinho, Valnei e Carlinhos, além de Totonho.