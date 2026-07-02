Cantor Neto Araújo, ex-Cavaleiros do Forró, morre aos 42 anos

Neto Araújo era vocalista da banda Collo de Menina e ex-Cavaleiros do Forró (Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, nesta quinta-feira (2), o cantor Neto Araújo, vocalista da banda Collo de Menina e ex-membro da banda Cavaleiros do Forró, aos 42 anos. A causa não foi oficialmente divulgada.

De acordo com o Portal Forró Nordeste, o vocalista foi encontrado morto em casa, na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte.

Através das redes sociais, a banda Collo de Menina lamentou o falecimento de Neto Araújo, expressando seus mais “sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor”.

“A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz a nota.

Também em publicação nas redes sociais, a banda Cavaleiros do Forró comentou a morte de seu ex-integrante. “Neto fez parte da história da Cavaleiros do Forró, onde deixou sua voz, seu talento e sua dedicação, marcando uma importante fase da nossa trajetória”, escreveu o grupo musical.

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“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas de profissão e todos os fãs que tiveram o privilégio de conhecer seu trabalho. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, conforte o coração de todos e conceda a Neto o descanso eterno”, acrescentou.

