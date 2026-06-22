Corpo do cantor Oliver Tree retorna aos EUA e equipe divulga detalhes do testamento

Será criada uma fundação com ações voltadas à arte, à criatividade e ao desenvolvimento de novos talentos. Esse era um dos desejos registrados no testamento do cantor

Oliver Tree, cantor e produtor norte-americano, morreu aos 32 anos (Reprodução/Redes sociais)

O corpo do cantor Oliver Tree foi repatriado para os Estados Unidos dias após o acidente aéreo que causou sua morte no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe do artista em uma publicação nas redes sociais, marcando o primeiro pronunciamento oficial desde a tragédia que comoveu fãs ao redor do mundo.

Na mensagem compartilhada no Instagram, familiares, amigos e colaboradores revelaram que o músico já retornou à Califórnia, seu estado natal.

O comunicado também prestou uma homenagem emocionante à trajetória do artista e agradeceu ao apoio recebido desde o acidente.

"Oliver está agora de volta à Califórnia, onde pode finalmente descansar. O seu legado continuará vivo", escreveu a equipe em um dos trechos da publicação.

O comunicado destaca ainda que as inúmeras mensagens de carinho enviadas por fãs têm servido de conforto para as pessoas próximas ao cantor neste momento de luto. A equipe agradeceu ao apoio recebido e ressaltou o impacto que Oliver Tree deixou por meio de sua música, criatividade e personalidade irreverente.

Projeto previsto em testamento

Além da homenagem, a publicação trouxe detalhes de um dos últimos desejos deixados pelo artista. Segundo a equipe, será criada a fundação chamada O Subsídio Extremamente Épico do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios, iniciativa registrada oficialmente em seu testamento.

O projeto terá como objetivo financiar ações voltadas à arte, criatividade e desenvolvimento de novos talentos. A ideia é apoiar artistas e projetos culturais ao longo dos próximos anos, perpetuando uma das causas que Oliver defendia em vida.

"Vamos garantir que o seu desejo se concretize para que mais alegria, amor e arte possam ser espalhados pelo mundo", informou a equipe no comunicado.

Acidente segue repercutindo

Oliver Tree foi uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido no Rio de Janeiro no dia 14 de junho. Outras cinco pessoas também morreram na tragédia, cujas circunstâncias continuam sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.

Enquanto as investigações prosseguem, fãs e admiradores seguem prestando homenagens ao cantor nas redes sociais. Agora, além de sua obra musical, a equipe promete manter vivo um dos projetos mais pessoais deixados pelo artista, o incentivo à arte e à criatividade das próximas gerações.