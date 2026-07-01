Victor Willis, cantor do Village People, morre aos 74 anos

"Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em consequência de uma doença breve, porém agressiva", afirmou publicação na página oficial de Willis

Victor Willis, cantor do Village People (TOMMASO BODDI/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

Victor Willis, vocalista principal do grupo Village People, cujo sucesso "YMCA" se tornou presença constante nos comícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faleceu aos 74 anos, informou sua esposa em uma publicação no Facebook nesta quarta-feira.

"É com profunda tristeza que devo anunciar a morte de meu marido, VICTOR WILLIS. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em consequência de uma doença breve, porém agressiva", afirma a publicação na página oficial de Willis.