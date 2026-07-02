Matheus Ceará confirma show de humor 'Desculpa eu Ter Vindo!' no Recife

Ingressos já estão disponíveis para única apresentação do espetáculo, que está marcado para o dia 31 de julho

Humorista traz observações sobre os acontecimentos do cotidiano e revisita piadas clássicas (Foto: Vinícius Batista)

O humorista Matheus Ceará retorna ao Recife para apresentar seu novo espetáculo solo "Desculpa eu Ter Vindo!". Em turnê pelo Brasil, ele comemora 28 anos de carreira e, em sessão única na capital pernambucana, o show, que conta com a participação da plateia na escolha de alguns temas, chega ao Teatro RioMar Recife no dia 31 de julho. Com ingressos a partir de R$ 40,00, as entradas já estão disponíveis na internet: https://uhuu.com/evento/pe/recife/matheus-ceara-em-desculpa-eu-ter-vindo-16331

Com piadas inéditas, o novo espetáculo traz observações hilárias sobre os acontecimentos, cotidiano do humorista e revisita as piadas clássicas que moldaram seu estilo e conquistaram o Brasil, garantindo a gargalhada do público. Sucesso na internet, o quadro "Vocês Pedem, Eu Conto" também faz parte da apresentação. Nele, a plateia participa ativamente da escolha dos temas das piadas, tornando cada sessão ainda mais divertida.

O show é uma grande celebração da trajetória de Ceará, que passa pelos palcos, pelos 18 anos de televisão, entre festivais de piadas, quadros e programas humorísticos de grande relevância, e o conteúdo na internet, que o tornou um dos principais nomes do humor nacional. Somando apenas duas redes principais, Matheus reúne mais de 8 milhões de seguidores. “Desculpa eu Ter Vindo!” tem mais de 1h de duração, com a classificação de 16 anos. As crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.