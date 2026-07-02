Morre o ator japonês Hikaru Kurosaki, que estrelou a série Jaspion na TV

Afastado das telas desde a década de 1990, o artista trabalhava como instrutor de mergulho

Ator japonês Hikaru Kurosaki, que estrelou a série Jaspion (Reprodução/Redes Sociais)

O ator japonês Hikaru Kurosaki, conhecido por estrelar a série Jaspion, lançada em 1985, morreu na última segunda-feira (29) aos 64 anos. Após se afastar das telas na década de 1990, Kurosaki havia se mudado para a cidade de Motobu, em Okinawa, para trabalhar como instrutor de mergulho.

O falecimento do ator foi confirmado pelo amigo Masaki Sekiguchi e a causa da morte não foi informada. “Comunicamos, com pesar, o falecimento do Sr. Kurosaki, da operadora Mother Earth, membro da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu. Como o Sr. Kurosaki morava sozinho, enviamos este comunicado para informar as empresas e parceiros do setor”, afirma a nota. A causa da morte, que aconteceu na segunda-feira (29), não foi informada.

Ainda de acordo com o comunicado postado por Sekiguchi, “o Sr. Kurosaki estava em Motobu há mais de 30 anos; quando chegou, havia apenas cerca de seis empresas de mergulho na região, e éramos colegas que compartilhavam tanto os bons momentos quanto os desafios”.

“Nossa relação era baseada no apoio mútuo, simplesmente por estarmos presentes — mesmo sem palavras —, por isso, seu falecimento é profundamente triste. Oramos pelo descanso de sua alma”, encerra o texto.

Nascido em 1962, Hikaru Kurosaki atuou em Spider-Man (1978), Battle Fever J (1979), Denshi Sentai Denziman (1980) e Choudenshi Bioman (1984). O artista também apostou na carreira musical, tendo lançado a canção The Legendary Hero. Kurosaki foi casado com Yoko Asuka, falecida em 2011, e não deixa filhos.

