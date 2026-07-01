Homenagem ao aniversário de Alceu Valença vira "carnaval" surpresa em Olinda

Alceu fez show na sacada da Casa Estação da Luz após cortejo da Pitombeiras que percorreu o Sítio Histórico

Alceu Valença assistiu os foliões cantarem 'Parabéns' da sacada da Casa Estação da Luz (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Sob a lua cheia, a celebração do aniversário de 80 anos de Alceu Valença, símbolo da cultura pernambucana e artista de expressão nacional, nesta quarta-feira (1º), em Olinda, foi marcada por um pocket-show na sacada da Casa da Estação da Luz, no bairro do Carmo. As homenagens ao cantor tomaram as ruas 27 de janeiro e Prudente de Moraes, duas das principais do carnaval de Olinda.

Por aproximadamente uma hora, Alceu percorreu canções que o eternizaram na música brasileira, desde Bicho Maluco Beleza e Diabo Loiro até Estação da Luz, Morena Tropicana e Anunciação. Ao lado de seus irmãos Aécio, Delminha e Décio, o caçula desta geração dos Valença admirava a maré de gente enquanto a Orquestra Paranampuka anunciava os parabéns entoados, em coro, pelo público.

“Obrigado por essa surpresa. Eu não sabia que ia ter, mas o encontro com vocês é sempre fantástico”, declarou o aniversariante, que não escondeu a emoção. A aparição de Alceu era uma dúvida até às 20h09, quando surgiu da janela central do casarão e centro cultural próprio. Outra surpresa para o aniversariante e também para a produção da festa, foi a aparição do regente Maestro Duda, de 90 anos.

Cortejo para o aniversariante

Em um cortejo articulado pela Pitombeira dos Quatro Cantos, junto à Prefeitura de Olinda e à esposa do homenageado e aniversariante, a produtora de cinema Yanê Montenegro, centenas de foliões percorreram as ruas do Sítio Histórico para celebrar o Bicho Maluco Beleza.

A Orquestra Paranampuka foi quem deu início ao aquecimento do roteiro que seguiu até a Casa Estação da Luz. Um boneco gigante do artista também participou do roteiro.

“Nesses 80 anos, Alceu fez bastante frevo e a Pitombeira também vem fazendo. Nada mais junto que comemorá-lo junto às prévias de celebração do nosso aniversário”, declarou o presidente da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, Hermes Cristo Cunha.

Para embelezar o cortejo, uma camiseta especial foi produzida pela Pitombeira. Semelhante à da edição de 1978 — que retomou a evidência a partir da inserção no filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho — a nova versão estampa também Alceu Valença. A peça foi lançada em 22 de junho.

Detalhes da festa

O cortejo foi aberto por três alas dos dez destaques da Pitombeira, trajados com adornos confeccionados pelo carnavalesco Osvaldo Silva, conhecido por Dindo. Além dos destaques, dez damas e mais de 20 dançarinos de frevo participaram do cortejo para o aniversariante.

Os porta-estandartes também marcaram presença na homenagem, reforçando a celebração com a Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda e o Bloco Bicho Maluco Beleza. Este último foi criado em 1993, um ano após o lançamento da música de Alceu que se tornou um dos maiores símbolos do Carnaval pernambucano.