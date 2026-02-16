Pitombeira arrasta foliões e "amarela" ladeiras de Olinda após sucesso em "O Agente Secreto"

Pitombeira dos Quatro Cantos ganhou repercussão e mais fãs após participação no cinema (Foto: Wanderson Oliveira/DP Foto)

A manhã desta segunda-feira (16) começou em clima de festa e tradição nas ladeiras de Olinda, que ficaram “amareladas” com a saída da Pitombeira dos Quatro Cantos. A troça abriu o desfile reunindo foliões, passistas e orquestras de frevo no Sítio Histórico da cidade.

Neste ano, a troça levou às ruas um carro alegórico inspirado no filme "O Agente Secreto", produção que recentemente ampliou a projeção nacional da agremiação. A concentração começou às 9h, no Largo da Prefeitura, com saída por volta das 10h. O cortejo seguiu pelas ladeiras da cidade alta, passando pela Rua 27 de Janeiro e pela sede da troça, embalado por três orquestras e pelo ritmo vibrante do frevo.

Fundada em 1947, promove anualmente um carnaval vivido nas ruas, com forte interação entre músicos, dançarinos e o público. Os fãs do bloco ficaram felizes com a repercussão após a apuração no longa e negam ter ciúmes da popularidade.

“Agora tem muito mais gente. Está mais tumultuado, mas é muito bom, porque divulga a nossa cultura, que às vezes fica meio abafada e só ganha visibilidade nessa época do ano. Com o filme, levou para o mundo todo, e as pessoas conhecem mais, até dentro do próprio Brasil”, afirma Yali Fragoso.

Projeção nacional após participação em "O Agente Secreto"

A edição deste ano é a primeira saída da troça após o destaque alcançado com a participação no longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. Em uma das cenas do filme, o personagem interpretado por Wagner Moura aparece vestindo a tradicional camisa da Pitombeira.

A breve aparição foi suficiente para despertar o interesse do público e provocar uma alta procura pelo uniforme da agremiação, que teve unidades esgotadas poucos dias após o lançamento da obra.

Turistas de diferentes locais do país ficaram curiosos para conhecer a troça, como é o caso de Itana Trindade Cruz, de 37 anos, que deixou o carnaval de Salvador para viver a folia de Olinda. “Eu tô amando, amando, amando. É muito diferente e não se compara com o carnaval de Salvador. Estar aqui embaixo e ouvir a batida da percussão é maravilhoso, a gente se arrepia o tempo todo. Salvador que me perdoe, mas ano que vem eu quero estar aqui de novo. Ver a Pitombeira dos Quatro Cantos é uma coisa que eu quis por causa do filme que eu tinha visto”, afirmou a foliã, que garantiu uma camisa da troça.