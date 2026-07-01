Pitombeira celebra os 80 anos de Alceu Valença com cortejo especial em Olinda
Com boneco gigante e orquestra, desfile especial une a tradicional agremiação e o cantor nas ladeiras do Sítio Histórico nesta quarta-feira (1º)
Publicado: 01/07/2026 às 19:42
Foliões acompanham o cortejo da Pitombeira dos Quatro Cantos em celebração aos 80 anos de Alceu Valença (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)
A sede da Pitombeira dos Quatro Cantos, em Olinda, no Grande Recife, está tomada por centenas de foliões, nesta quarta-feira (1º), para o cortejo especial em comemoração aos 80 anos de Alceu Valença.
Desde às 18h30, a Orquestra Paranampuka, criada no local, deu início ao aquecimento do roteiro que segue até a Casa Estação da Luz, imóvel do artista, na Rua Prudente Moraes, também no Sítio Histórico de Olinda. Um boneco gigante de Alceu, cedido pelo próprio para este dia, também participa do roteiro.
De acordo com o presidente da Pitombeira dos Quatro Cantos, Hermes Cristo Cunha, a iniciativa é uma articulação conjunta junto à Prefeitura de Olinda e à esposa do homenageado e aniversariante, a produtora de cinema Yanê Montenegro. “Nesses 80 anos, Alceu fez bastante frevo e a Pitombeira também vem fazendo. Nada mais junto que comemorá-lo junto às prévias de celebração do nosso aniversário”, declarou.
Em 2027, a Pitombeira dos Quatro Cantos também alcança a marca de octogenária da folia e prevê diversas ações até a data da celebração oficial, em 17 de fevereiro. A agremiação nasceu nas ladeiras da cidade patrimônio em 1947 e é reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco.
Para embelezar o cortejo, uma camiseta especial foi produzida pela Pitombeira. Semelhante à da edição de 1978 — que retomou a evidência a partir da inserção no filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho — a nova versão estampa também Alceu Valença. A peça foi lançada em 22 de junho, com 450 unidades, ao valor de R$50. Nesta quarta, aproximadamente 350 já haviam sido comercializadas. Elas podem ser adquiridas na sede ou no site da agremiação. “É uma edição exclusiva, mas, se esgotada, é certo que produziremos mais”, indicou o secretário da Pitombeira, Fernando Cunha, irmão do presidente.