Morre, aos 63 anos, o poeta e escritor Alexei Bueno

Autor premiado com o Jabuti morreu após ser diagnosticado com câncer no fígado; velório será neste domingo, no Rio de Janeiro.

Velório será neste domingo, no Rio de Janeiro. (Divulgação)

O escritor, poeta e tradutor Alexei Bueno morreu aos 63 anos. A informação foi confirmada por amigos, colegas e editoras, e lamentada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), que o definiu como um "grande estudioso da história do Rio de Janeiro".

Alexei Bueno também teve notoriedade como tradutor de obras de Gérard de Nerval, Edgar Allan Poe, Longfellow, Mallarmé, Tasso e Leopardi; como organizador de obras completas de autores como Olavo Bilac, Mário de Sá-Carneiro, Vinícius de Moraes e Gonçalves Dias.

Ao longo da carreira, Alexei Bueno recebeu uma série de prêmios. Entre os mais conhecidos, em 2004, recebeu o prêmio Jabuti na categoria de poesia por seu livro Poesia Reunida, vitorioso também nos Prêmios ABL. Na mesma edição, recebeu menção honrosa no Jabuti de Arquitetura e Urbanismo, Comunicação e Artes por O Patrimônio Construído, coautoria com Lauro Cavalcanti, Augusto Silva e Cristiano Mascaro.

Seu último livro foi A Chave Quebrada, lançado há pouco mais de um mês, em maio de 2026. O velório será realizado neste domingo (28), às 10h, no cemitério dos Ingleses, no Rio de Janeiro.