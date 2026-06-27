Após denúncia de sobrepreço, CBTU Recife nega irregularidades na compra de trens seminovos de BH

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou que "prestará todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pelo Tribunal de Contas da União ou por quaisquer outros órgãos competentes"

Primeiro trem vindo de BH deve começar operação no Recife dentro de 30 dias (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Após o Tribunal de Contas da União (TCU) abrir investigação relativa a possíveis irregularidades na compra de seis trens usados do metrô de Belo Horizonte pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife, a empresa se pronunciou neste sábado (27) sobre o caso.

A apuração foi instaurada na última quarta-feira (24) e questiona, principalmente, o valor pago pelas composições ferroviárias da Série 900. Segundo o denunciante, que não teve a identidade revelada, os mesmos veículos teriam sido negociados anteriormente por cerca de R$ 4,2 milhões.

Diante da repercussão do caso, a CBTU enviou nota ao Diario afirmando que todo o processo de compra das composições foi corretamente conduzido e aprovado. A empresa disse, ainda, que está à disposição para prestar esclarecimentos aos órgãos competentes. Confira o comunicado na íntegra:

“A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informa que todo o processo de compra das composições junto ao Metrobh foi devidamente instruído com toda a documentação necessária, observando os princípios da legalidade, economicidade e vantajosidade.

Todo o procedimento foi aprovado em todas as instâncias de governança interna da CBTU e externa junto ao ministério das cidades.



A CBTU esclarece ainda que prestará todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pelo Tribunal de Contas da União ou por quaisquer outros órgãos competentes”.

Denúncia

O documento também aponta que uma empresa privada teria oferecido à CBTU sete composições por R$ 28 milhões. Apesar disso, a estatal teria fechado negócio com a concessionária Metrô BH pela compra de seis trens ao custo de R$ 60 milhões.

Além do suposto sobrepreço, a denúncia cita as condições dos veículos. De acordo com o denunciante, as composições têm aproximadamente 40 anos de uso, já foram retiradas de circulação em Belo Horizonte e podem apresentar elevado desgaste, além de tecnologias consideradas ultrapassadas.