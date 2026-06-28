Trump confirma ataques dos EUA contra alvos do Irã e alerta para 'violação' do cessar-fogo

Republicano acusou o Irã de romper o cessar-fogo e disse que os EUA podem intensificar a resposta militar.

Trump fala a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca: mensagem política de forte simbolismo contra a campanha bélica no Oriente Médio (Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou os ataques aéreos conduzido por militares americanos contra alvos iranianos.

Em publicação na Truth Social, o republicano informou que aeronave dos EUA atingiu locais de armazenamento de mísseis e drones do Irã, além de radares costeiros. Segundo ele, a ofensiva foi uma resposta à "violação" do acordo de cessar-fogo pelo país persa.

Trump alertou ainda que pode chegar um ponto em que os EUA não poderão mais ser "razoáveis" com os iranianos e serã forçados a "completar o trabalho" militarmente. "Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã não vai mais existir", advertiu.

As tensões na região voltaram a ganhar força na última quinta-feira, quando o Irã atacou uma embarcação com bandeira de Cingapura no Estreito de Ormuz.