Dia de São Pedro 2026: procissões, missas e shows celebram o padroeiro dos pescadores no Recife nesta segunda (29)

Das margens da Colônia do Pina ao Pátio de São Pedro, fiéis e pescadores homenageiam o apóstolo que trocou as redes de pesca pelas redes da fé

Procissão de São Pedro em Brasília Teimosa. Foto: Júlio Jacobina/DP ()

O Recife celebra o Dia de São Pedro nesta segunda-feira (29), com uma programação que mistura devoção e cultura popular, do amanhecer até a noite. Procissões terrestres e marítimas no Pina e em Brasília Teimosa reúnem pescadores e fiéis em homenagem ao apóstolo que foi, antes de tudo, um homem do mar.

À noite, o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, encerra os festejos juninos da capital pernambucana com shows de nomes como Caju e Castanha e Siba.

Programação religiosa começa cedo no Pina

As celebrações têm início às 6h na Colônia de Pescadores do Pina, na Zona Sul do Recife, com uma alvorada festiva e um café da manhã solidário entre vizinhos. Às 7h, uma missa é celebrada no local, reunindo devotos e trabalhadores do mar. Na sequência, às 8h, a programação vai às ruas e às águas: uma procissão parte com os fiéis em cortejo ao padroeiro.

Também em Brasília Teimosa, comunidade de pescadores da Zona Sul, uma procissão sai às 8h da Capela de São Pedro, marcando a devoção de uma das comunidades mais ligadas ao ofício da pesca na capital.

Ao meio-dia, as comemorações chegam ao centro histórico: uma missa é realizada na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Pátio de São Pedro, bairro de São José.

Olinda

A agenda religiosa se estende ainda a Olinda, onde uma procissão marítima parte da Igrejinha de São José dos Pescadores em direção à Igreja de Santa Cruz, na Praia dos Milagres. O horário de saída, às 8h ou 9h, depende da maré, conforme a Arquidiocese de Olinda e Recife. Às 10h, dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, celebra uma missa na mesma igreja.

Pátio de São Pedro

À tarde, o Pátio de São Pedro recebe as últimas atrações dos festejos juninos de 2026. A programação começa às 17h com o Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, seguido do Coco de Mulheres (18h10), da dupla Caju e Castanha (19h20) e do músico Siba (20h40), com o DJ Vibra animando os intervalos.

Segundo a Prefeitura do Recife, o São João 2026, realizado com o tema "Nossa Raiz", reúne mais de 150 atrações em oito polos distribuídos pela cidade, entre os dias 26 e 29 de junho.

Quem foi São Pedro

Nascido Simão, São Pedro foi um homem simples, pescador na Galileia, casado e com família. Ele trabalhava com redes no Mar da Galileia, - na verdade, um lago de água doce formado pelo Rio Jordão, no norte de Israel - em sociedade com seu irmão André e com os apóstolos Tiago e João.

Enquanto pescava às margens daquele lago, recebeu um chamado que mudaria completamente sua vida. Jesus se aproximou de Simão e de seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens."

Pedro se tornou uma liderança entre os apóstolos, tendo sido escolhido por Jesus para edificar a Igreja, e é considerado o primeiro papa pela Igreja Católica. O 29 de junho marca o dia de seu martírio: condenado à crucificação em Roma, durante as perseguições do imperador Nero, foi crucificado de cabeça para baixo, entre os anos 64 e 67 da Era Cristã - segundo a tradição, por não se achar digno de morrer como Cristo.

São Pedro é considerado o padroeiro dos pescadores por ter exercido essa profissão durante sua vida. A classe se tornou devota do santo por sua proteção e intercessão. Além disso, São Pedro deixou de ser pescador de peixes e passou a ser pescador de pessoas para a Igreja. É essa identificação que, séculos depois, ainda leva homens e mulheres do mar a carregarem sua imagem em procissões pelas águas do Recife.

