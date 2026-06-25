Beto Sicupira e filho de Jorge Lemann são alvo da PF em ação sobre fraude nas Americanas

A operação também atinge executivos dos bancos Itaú, Bradesco e Santander, além de ex-integrantes do conselho de administração da companhia

Lojas Americanas (Bruno Peres/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25) a segunda fase da Operação Disclosure, que busca aprofundar as investigações sobre as fraudes contábeis estimadas em R$ 54 bilhões nas Lojas Americanas. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão o empresário Beto Sicupira e Paulo Alberto Lemann, filho de Jorge Paulo Lemann, ambos ligados ao grupo controlador da varejista.

A operação também atinge executivos dos bancos Itaú, Bradesco e Santander, além de ex-integrantes do conselho de administração da companhia.

Após a ofensiva da PF, a Americanas informou que "seguirá colaborando com as investigações" e afirmou ser "a maior interessada no esclarecimento dos fatos". O Santander declarou que "está ao lado das partes prejudicadas na apuração das fraudes". Já o Bradesco disse que acompanha a operação e que está à disposição das autoridades.

A reportagem pediu manifestação do Itaú e busca contato com a defesa de todos os alvos da investigação. O espaço está aberto para manifestação.

Segundo as investigações, os alvos desta segunda fase da Operação Disclosure teriam conhecimento das fraudes contábeis praticadas ao longo de anos pela varejista.

As irregularidades estariam relacionadas às operações de risco sacado - modalidade de crédito utilizada para antecipar pagamentos a fornecedores por meio de instituições financeiras - e ao registro de contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) sem respaldo econômico suficiente para justificar sua contabilização.

Na ação desta quinta, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.

Os alvos da Polícia Federal na segunda fase da Operação Disclosure

Alexandre Abdo - executivo do Santander

André Almeida - executivo do Santander

Carlos Alberto Sicupira - controlador da Americanas

Carlos Henrique Villela Pedras - executivo do Bradesco

Eduardo Saggioro - ex-integrante do conselho da Americanas

Gustavo Balassiano - executivo do Itaú

José Rudge - executivo do Itaú

Paulo Alberto Lemann - ex-integrante do conselho da Americanas e filho do controlador Jorge Paulo Lemann

Sérgio Rial - ex-presidente do Santander e ex-CEO da Americanas

As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa.

'Maior interessada no esclarecimento dos fatos', alega Americanas

"A Americanas informa que não foi alvo de mandados de busca nesta manhã e que a Operação Disclosure realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal se refere à fraude revelada em 2023. A Companhia seguirá colaborando com as investigações e é a maior interessada no esclarecimento dos fatos."

Estamos 'ao lado das partes prejudicadas', diz Santander

"O Santander informa que está ao lado das partes prejudicadas na apuração das fraudes envolvendo a Americanas e segue colaborando com as autoridades competentes, como tem feito desde o início das apurações. A instituição reitera seu compromisso com a ética a transparência e o estrito cumprimento da regulamentação em suas operações."

'À disposição', informa o Bradesco

"O Bradesco acompanha e está à disposição das autoridades."