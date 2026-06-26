Paço do Frevo recebe exposição imersiva que conecta o São João do Brasil ao de Portugal

Exposição imersiva no Paço do Frevo conecta as tradições de São João de Pernambuco e Portugal por meio de fotografias, sons, aromas e objetos simbólicos.

Exposição imersiva "De Lá e De Cá" entra em cartaz no Paço do Frevo (Foto: Luiz Santos)

Embora os milhares de quilômetros coloquem o Recife e a cidade do Porto, em Portugal, em margens opostas do Atlântico, basta junho chegar para que ambas sejam tomadas pelo mesmo clima junino. Em cartaz no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, a exposição imersiva “De Lá e De Cá” mostra como o nosso São João dialoga com suas raízes lusitanas.

O evento de abertura acontece nesta sexta-feira (26), às 16h, com entrada franca. Depois, a mostra poderá ser visitada até 2 de agosto. As entradas custam R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada), exceto às terças-feiras, quando o acesso é livre.

A ideia da exposição surgiu a partir da experiência pessoal de Germana Soares, gestora do Instituto Pernambuco-Porto Brasil e curadora do projeto, que imigrou para Portugal em 2018 e vivenciou pela primeira vez a Festa de São João do Porto no ano seguinte.

“Eles vivem o São João em uma única noite com a mesma intensidade que nós vivemos durante todo o mês de junho”, conta ela em entrevista ao Diario. A partir dessa percepção, nasceu a proposta de evidenciar como uma mesma celebração pode assumir características próprias em cada país.

O aspecto que mais a surpreendeu, porém, foi a tradição dos balões. Enquanto a soltura é proibida no Brasil, a noite de São João no Porto ganha um dos momentos mais aguardados da celebração. “O céu fica repleto de balões”, relata.

Entre outras peculiaridades da festa portuense, ela também destaca o martelinho. “É um elemento que, para nós, remete a uma brincadeira infantil, mas que é praticamente impossível vivenciar o São João no Porto sem levar uma martelada”, explica.

Instalada nos dois pavimentos do Paço, “De Lá e De Cá” foi concebida para que o visitante não apenas observe imagens ou absorva informações históricas, mas também experimente sensações ligadas às duas celebrações. O percurso reúne aromas, sons e referências culturais que ajudam a recriar o ambiente das festas.

Entre os elementos presentes estão o manjerico português, as comidas de milho, o forró, o pimba – que é um gênero musical popular de Portugal – e o barulho dos famosos martelinhos. “Tudo isso é uma pequena amostra do que representa cada festa e, quem sabe, pode despertar o interesse de conhecê-las pessoalmente”, conclui Germana.

