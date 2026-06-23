Projeto celebra a cultura popular com programação junina em equipamentos culturais de Pernambuco

Iniciativa leva uma programação gratuita de cultura popular para equipamentos culturais do Recife, de Olinda e do Agreste pernambucano até o dia 27 de junho

(Foto: Dani Pedrosa)

Assimilar o São João como um coração identitário do Nordeste move o projeto Cartografia Junina: Percursos de Memória e Celebração. Celebrando o legado das festividades do meio do ano até o dia 27 de junho, o projeto leva uma programação gratuita de cultura popular para equipamentos culturais do Recife, de Olinda e do Agreste pernambucano. Música, dança, religiosidade e tradições da vida comunitária compõem esse ciclo que se expande e se perpetua através das gerações.

Apresentações de quadrilhas, trios de forró pé de serra, bandas de pífano, grupos de bacamarteiros e cortejos estão entre os elementos reunidos pela iniciativa. O projeto é iniciativa do Governo de Pernambuco. A superintendente de Equipamentos Culturais da Fundarpe, Priscila Marques, aponta que os espaços se fortalecem como locais de encontro ao se abrirem para as celebrações do período junino e reforçam sua relação com o público.

“A ação integra a política de democratização do acesso à cultura desenvolvida pelo Governo de Pernambuco. Com atividades gratuitas e distribuídas em diferentes equipamentos culturais, a programação amplia as oportunidades de fruição cultural para públicos diversos, intensifica a circulação de artistas e grupos tradicionais e aproxima a população de espaços que preservam a memória e o patrimônio do estado”, destaca.

Após passagem pelo Museu do Estado de Pernambuco e pela Casa da Cultura, no Recife, e pelo Centro Cultural Casa de Câmara e Cadeia, no Brejo da Madre de Deus, a agenda do projeto segue após o São João, no dia 25 de junho, primeiro na Torre Malakoff, com pé de serra e quadrilha junina. Na sequência, no dia 26, vai para o Espaço Pasárgada, encerrando logo depois, no dia 27, com um Cortejo Junino em Olinda, que terá percurso entre o Museu Regional de Olinda (Mureo) e o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe).