Motociclista morre após colidir com carro e poste na BR-428, em Petrolina

Motociclista morre em colisão com carro e poste na BR-428, em Petrolina (Foto: Ascom/PRF)

Uma motociclista, identificada como Sarah Silva morreu na tarde deste sábado (6) após acidente registrado no km 185 da BR-428, nas proximidades do acesso ao bairro Vila Marcela, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta do meio-dia. Um carro acessava um retorno na rodovia quando ocorreu uma colisão com a motocicleta conduzida por Sarah, que trafegava pela BR-428.

Com o impacto, a motociclista perdeu o controle do veículo e atingiu um poste às margens da rodovia. Ela sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

O motorista do carro não ficou ferido. Segundo a PRF, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto de Medicina Legal estiveram no local realizando os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

