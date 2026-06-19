Anne Hathaway anuncia nova gravidez em vídeo fofo nas redes sociais

Atriz Anne Hathaway anunciou a novidade via Instagram (Reprodução/Redes sociais)

Anne Hathaway, 43 anos, anunciou nesta sexta-feira (19) que está grávida de seu terceiro filho com o marido, Adam Shulman, 45. Usando a música Baby, I'm Yours, de Barbara Lewis, como trilha sonora, a vencedora do Oscar revelou a barriguinha em vídeo celebrando a gestação no Instagram.

"Baby, sou sua", escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, Anne recebeu parabenizações de famosos como Donatella Versace, Mindy Kalin, Lily Collins e Larissa Manoela.

A novidade reacendeu o interesse do público pela vida familiar da artista, que evita exposições pessoais.

Casados desde 2012, Anne e Shulman já são pais de dois meninos. O primogênito, Jonathan, nasceu em março de 2016. O nome do meio Rosebanks, foi escolhido como homenagem à avó da atriz, Roseline.

Três anos depois, a atriz usou as redes sociais para anunciar a gravidez do segundo filho. Na ocasião, ela desabafou ter passado por um problema de infertilidade. Em novembro do mesmo ano, nasceu Jack, que só teve o nome revelado quase um ano após o nascimento.

A atriz não expõe os filhos nas redes sociais ou em eventos públicos. Ainda assim, em entrevistas, já falou diversas vezes sobre como a maternidade mudou sua forma de enxergar a vida.

Em conversa com a WSJ Magazine, em 2022, ela disse que só se sentiu realmente "presente" depois de se tornar mãe, destacando que a experiência a fez buscar mais coerência consigo mesma e interromper comportamentos que não refletiam quem gostaria de ser.