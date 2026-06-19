Letícia Colin faz vídeo impactante em prisão real nos bastidores de 'Quem Ama Cuida'; assista aqui

Letícia Colin interpreta a personagem Adriana na trama das 9 (Globo/Divulgação)

A atriz Letícia Colin compartilhou nesta sexta-feira (19) um vídeo reflexivo sobre as gravações de sua personagem Adriana na novela Quem Ama Cuida. Nas imagens publicadas nas redes sociais, ela aparece caracterizada como a detenta e mostra os corredores e instalações de um presídio desativado que serviu de cenário para a trama.

As imagens impactantes foram acompanhadas de uma reflexão da atriz sobre a realidade do sistema prisional brasileiro e as condições oferecidas para a ressocialização de pessoas encarceradas.

Letícia contou que foram gravadas 122 cenas no Complexo Penitenciário Frei Caneca, espaço que já não está em funcionamento. Na legenda do vídeo, ela destacou o peso histórico do local, que funcionou por mais de 150 anos. A atriz também chamou atenção para o tamanho da população carcerária brasileira e questionou a efetividade do um sistema.

"É difícil tentar olhar pra isso, mas é importante: o que a gente espera de um sistema que não oferece condição de trabalho digna pra seus servidores e não oferece nenhuma estrutura real de ressocialização pra quem está preso?", escreveu.

No vídeo, Letícia aparece usando o uniforme da personagem Adriana, que foi condenada a 12 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio de Arthur Brandão (Antonio Fagundes). "É muito forte a gente estar aqui neste espaço real. Muitas pessoas pagaram as suas penas aqui dentro e a gente quer trazer também esse realismo, esse universo, essa atmosfera precária desses presídios brasileiros", refletiu.

A atriz ainda destacou que a experiência tem sido intensa para toda a equipe envolvida nas gravações.