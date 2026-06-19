Filmes nacionais clássicos e contemporâneos para ver no Tela Brasil

Confira títulos de filmes brasileiros que estão em alta na plataforma de streaming gratuita Tela Brasil, lançada em maio

'O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro' é um dos principais clássicos disponíveis no Tela Brasil (Divulgação)

Considerado o Dia do Cinema Brasileiro, 19 de junho homenageia o cineasta italiano Alfonso Segreto, que fez as primeiras imagens em movimento do país, a bordo do navio Brésil, em 1898, utilizando o cinematógrafo. A data, que relembra a história secular do audiovisual nacional, tornou-se também um símbolo de defesa da produção cinematográfica brasileira.

Confira abaixo alguns filmes brasileiros disponíveis no Tela Brasil, streaming público gratuito lançado no dia 30 de maio. O acesso pode ser feito pelo próprio site do Governo Federal.

'A Hora da Estrela' (1985)

Dirigido por Suzana Amaral e baseado na obra homônima de Clarice Lispector, o filme segue em primeiro lugar entre os mais assistidos da plataforma dos últimos dias. Protagonizado por Marcélia Cartaxo, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim pelo papel, o longa trata de uma imigrante alagoana ingênua que tenta sobreviver na realidade totalmente distinta de São Paulo, onde começa a se envolver com um metalúrgico.

'O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro' (1969)

Um dos maiores clássicos de Glauber Rocha e vencedor do prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes, o longa trata do matador de aluguel Antônio das Mortes, contratado para assassinar um cangaceiro que se diz a reencarnação de Lampião. Considerado um dos mais influentes do diretor baiano, o filme já chegou a ser considerado pelo cineasta Martin Scorsese como um dos melhores do período.

'Caiçara' (1950)

Uma das primeiras produções nacionais a trabalhar com elementos de terror, este longa foi dirigido por Adolfo Celi e conta a história de uma mulher que se casa com um viúvo proprietário de um sítio no litoral de São Paulo, mas sua vida de casada se transforma em um pesadelo de violências e sonhos frustrados. A solução aparece na forma de um rapaz que parece ser a única pessoa que a trata bem na região.

'São Paulo - Sociedade Anônima' (1965)

Considerado o filme definitivo sobre a alma da megalópole paulista, o longa dirigido por Luiz Sergio Person é também uma das mais aclamadas produções brasileiras de todos os tempos. Na trama, Carlos (Walmor Chagas) é um inspetor de uma grande montadora e progride até se tornar sócio de uma fábrica de autopeças, mas o sucesso profissional não cura sua insatisfação e falta de perspectivas afetivas.

'As Duas Irenes' (2017)

Dirigido por Fábio Meira, o longa acompanha Irene (Priscila Bittencourt), uma garota de 13 anos de uma família tradicional do interior que descobre que o pai tem uma amante e outra filha da mesma idade e com o mesmo nome. Elogiado drama contemporâneo, foi o primeiro longa de ficção do diretor que faria depois os elogiados "Tia Virgínia" e "Mambembe".

'Inabitável' (2020)

Escrito e dirigido pelos pernambucanos Matheus Farias e Enock Carvalho, o premiado curta-metragem acompanha Marilene (Luciana Souza), que corre contra o tempo para encontrar sua filha, Roberta, uma mulher trans que desapareceu no Recife após sair de uma festa. O filme conquistou quatro troféus no 48º Festival de Cinema de Gramado (Melhor Filme pelo Júri da Crítica, Roteiro, Atriz e Prêmio Canal Brasil de Curtas).