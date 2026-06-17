São João Gomes, no Recife Antigo, terá 744 profissionais de segurança, diz SDS

Evento acontece a partir das 15h à meia-noite; os detalhes foram repassados em coletiva de impressa pela SDS na manhã desta quarta-feira (17)

Cantor pernambucano João Gomes (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou que mobilizará 744 profissionais das forças de segurança para atuar no São João Gomes, evento promovido pelo cantor João Gomes nesta quarta-feira (17), no Recife Antigo.

A festa acontece das 15h à meia-noite e deve reunir milhares de pessoas na área central da capital pernambucana.

O esquema especial foi detalhado durante coletiva de imprensa realizada pela SDS, que informou ter realizado adaptações no planejamento operacional para garantir a segurança do público durante toda a programação.

Segundo a gerente de articulação e segurança de grande eventos,Tenente-Coronel Rafaela Reny, a proposta do evento é transportar para a capital o clima típico das festividades juninas do interior do estado.

“Esse clima, essa energia do São João, o cantor João Gomes trouxe essa proposta do São João do interior, do Agreste, do Sertão para a capital. E aí pensou no dia de hoje para trazer essa Vila São João Gomes. O planejamento já havia sido feito pelas operativas e nós fizemos o remanejamento necessário para proteger as pessoas que estarão prestigiando o evento”, afirmou.

De acordo com a gerente, o efetivo será formado por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e policiais científicos.

“Pensando nisso, a SDS está colocando 744 servidores. São policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e policiais científicos. Toda essa megaestrutura de planejamento da SDS será colocada em prática hoje”, destacou.

Segundo a ela, o policiamento não ficará restrito ao interior da festa.

Como se trata de um evento com características privadas, haverá controle de acesso e revista obrigatória em todas as pessoas que entrarem na área da Vila São João Gomes.

Além da segurança interna, equipes da Polícia Militar também atuarão no entorno do Recife Antigo, especialmente nos acessos ao bairro histórico.

“O policiamento estará presente não apenas dentro do evento, mas também no entorno. Na saída do Recife Antigo, nas quatro pontes de acesso, haverá reforço policial para garantir a segurança das pessoas que estiverem chegando e saindo da festa”, explicou Mariana Cavalcanti.

A medida busca proporcionar mais tranquilidade ao público durante os deslocamentos antes e após os shows.

Operação Drone fará monitoramento aéreo

Uma das principais ferramentas empregadas durante a operação será o uso de drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Os equipamentos irão monitorar o evento desde a abertura dos portões até o encerramento da programação.

Segundo a SDS, o acompanhamento aéreo permitirá identificar movimentações suspeitas, monitorar aglomerações e auxiliar na tomada de decisões em tempo real pelas equipes de segurança.

“A operação drone do GTA estará presente do início ao fim do evento, fazendo o monitoramento aéreo tanto da área da festa quanto do entorno do Recife Antigo”, informou a secretária executiva.

Polícia Civil reforçará atendimento

A Polícia Civil também atuará no evento. A Delegacia do Rio Branco, localizada no Recife Antigo, funcionará com reforço de efetivo até o encerramento da programação.

O objetivo é agilizar atendimentos e registros de ocorrências, caso sejam necessários durante a festa.

Além disso, a Polícia Científica manterá equipes de prontidão para atuação imediata em qualquer eventualidade.

Bombeiros terão estrutura exclusiva

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também atuará de forma integrada na operação.

A corporação disponibilizará viaturas e equipes especializadas para atendimento pré-hospitalar e situações de emergência dentro do evento.

A estrutura busca garantir respostas rápidas em casos de mal-estar, acidentes ou qualquer outra ocorrência que necessite de assistência imediata.

A SDS destacou que o esquema montado para a Vila São João Gomes segue o mesmo modelo utilizado nos grandes eventos realizados em Pernambuco, com integração entre todas as forças de segurança.

O planejamento envolve monitoramento, policiamento ostensivo, atendimento de emergência e suporte investigativo, permitindo atuação coordenada diante de qualquer ocorrência.