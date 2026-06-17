João Gomes faz São João com show gratuito no Recife Antigo

João Gomes (Karol Rodrigues/DP Foto)

O cantor João Gomes realiza, nesta quarta-feira (17), na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, a última apresentação do projeto musical intitulado "São João Gomes".

O evento, que é gratuito, teve início às 15h e contou com desfiles de quadrilhas juninas e cortejos que saíram da Praça do Pilar em direção ao pátio coberto do Cais do Sertão.

Sob coro intenso do público, o cantor subiu, às 20h30, no palco do seu São João Gomes. O artista apresenta seu álbum "Pé de Serrita". Gravado em sua cidade natal, no Sertão do estado, o projeto homenageia o local onde ele cresceu e onde fica a casa de sua avó.

A faixa escolhida para abrir a apresentação foi “Pode Assumir”, lançada em 2025. Na sequência, João dedicou o setlist às canções que o consagraram o principal expoente do gênero piseiro: “Aquelas Coisas”, “Eu Tenho a Senha” e “Que Nem Vovô”, ambas de 2021.

Ainda nos primeiros instantes, o cantor recebeu no palco o filho primogênito, Joaquim, de 2 anos. “Dá um ‘oi’ pra galera”, incentivou João.

Também sobem ao palco a Escola de Oito Baixos de Caruaru e o sanfoneiro Mestrinho, parceiro com quem o cantor conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo aclamado projeto musical "Dominguinho".