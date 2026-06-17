Primeira foto de Alice Carvalho caracterizada como Marta é divulgada e semelhança impressiona

As filmagens acontecem em locais emblemáticos ligados ao futebol, como a Granja Comary

Alice Carvalho caracterizada como a eterna camisa 10 da Seleção Brasileira (Laura Campanella)

A aguardada cinebiografia de Marta ganhou uma nova prévia nesta quarta-feira (17). A produtora Conspiração, responsável pelo longa, divulgou uma imagem inédita de Alice Carvalho caracterizada como a eterna camisa 10 da Seleção Brasileira, e a semelhança entre a atriz e a atleta rapidamente chamou a atenção dos fãs.

A foto foi revelada em meio ao andamento das gravações do filme, que pretende retratar a trajetória da jogadora considerada uma das maiores atletas da história do futebol mundial. Com estreia prevista para 2027, a produção acompanha desde a infância da alagoana até sua consagração nos gramados internacionais.

Conhecida por trabalhos em produções como Cangaço Novo, Renascer e Guerreiros do Sol, Alice Carvalho assume um novo desafio de sua carreira ao interpretar Marta Vieira da Silva nas telonas.

Na imagem divulgada, a atriz aparece caracterizada como a jogadora durante uma partida, usando uniforme da Seleção Brasileira.

Filmagens passam por Brasil e Suécia

Dirigido por Andrucha Waddington, o longa já concluiu sua primeira etapa de gravações na Suécia, país que teve papel fundamental na carreira da atleta. Foi lá que Marta consolidou parte de sua trajetória profissional e se transformou em uma referência mundial do esporte.

Agora, a produção segue em solo brasileiro. As filmagens acontecem em locais emblemáticos ligados ao futebol, como a Granja Comary, o Estádio de São Januário e o Estádio Nilton Santos, além de locações em Alagoas, estado onde a jogadora nasceu.

O filme promete retratar os desafios enfrentados por Marta em uma época em que o futebol feminino ainda encontrava poucas oportunidades no Brasil. A narrativa acompanhará a jovem atleta desde os primeiros passos no esporte até a conquista de reconhecimento internacional.

Dona de seis prêmios de melhor jogadora do mundo concedidos pela Fifa, Marta se tornou um dos maiores símbolos da modalidade e ajudou a abrir caminhos para novas gerações de atletas.

Estreia



Com roteiro assinado por Eena Soárez e Thais Tavares, a expectativa é que Marta chegue aos cinemas brasileiros em 8 de abril de 2027.