Recife recebe pré-estreia e debate do suspense "Eclipse", da diretora e atriz Djin Sganzerla

Pré-estreia do segundo longa-metragem de ficção de Djin Sganzerla, filha do cineasta Rogério Sganzerla, ocorre nesta quarta-feira (17), às 19h15, no Cinema da Fundação (Derby)

Djin Sganzerla protagoniza o longa ao lado de Sérgio Guizé (Divulgação)

Recife receberá na quarta-feira (17), às 19h15, a pré-estreia do filme "Eclipse", dirigido e protagonizado por Djin Sganzerla, no Cinema da Fundação (Derby). Após a exibição do filme, a cineasta participará de um debate com o público, mediado pela realizadora, curadora e pesquisadora audiovisual Maria Cardozo. O filme entrará em cartaz a partir desta quinta (18) na programação normal do cinema.

Na trama, a astrônoma Cleo é surpreendida pela chegada de Nalu, sua meia-irmã de origem indígena. A convivência entre as duas reacende memórias perturbadoras e as conduz a uma jornada humana surpreendente, que as leva a camadas sombrias da deep web.

Depois de examinar a dualidade que habita cada mulher em seu longa de estreia, "Mulher Oceano", a diretora — filha do saudoso cineasta Rogério Sganzerla com Helena Ignez — abraça um debate atual e urgente em "Eclipse", que expõe a violência silenciosa que se esconde em comportamentos tóxicos.

O filme reúne ainda nomes conhecidos do público, como Sergio Guizé, que recentemente estrelou a novela "Êta Mundo Melhor!", e Lian Gaia, da série "DOM" e da novela "Vai na Fé". Luís Melo, Selma Egrei, Clarisse Abujamra, Gilda Nomacce e Helena Ignez compõem o restante do elenco.