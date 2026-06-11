VÍDEO: Homem passa mal e quase desmaia no altar após chegada da noiva

O registro bem-humorado rapidamente viralizou, acumulando mais de 3,1 milhões de visualizações em poucas horas

Homem passa mal e quase desmaia no altar após chegada da noiva (Reprodução/Redes sociais)

O casamento da biomédica Luisa Motta e do marmorista João Victor Oliveira, realizado no último domingo (7), em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, transformou-se em um fenômeno adoravelmente engraçado nas redes sociais.

Com a legenda "POV: seu noivo disse que não iria chorar no casamento", a gravação foi compartilhada pela própria noiva na quarta-feira (10), mostrando o momento exato em que o noivo cambaleia para trás e quase desmaia no altar.

O registro bem-humorado viralizou rapidamente, acumulando mais de 3,1 milhões de visualizações em poucas horas. "Eu não vou superar isso NUNCA. Lindo, fofo, desesperador, um mix de sentimentos", escreveu a biomédica.

A reação abriu espaço para uma onda de comentários na publicação. "A partir de hoje, não quero que chore, quero que desmaie", brincou uma usuária do Instagram. Outra internauta destacou o romantismo da cena: "Sendo amada aos desmaios".

Nas plataformas digitais dos recém-casados, a repercussão consolidou uma rotina que já vinha sendo acompanhada por amigos e seguidores. O casal costuma compartilhar diversos registros da relação, desde ensaios fotográficos produzidos antes do grande dia (pré-wedding) até detalhes espontâneos capturados ao longo da cerimônia religiosa e da festa.

Apesar do frio na barriga, o susto deu lugar à celebração. Com a ajuda do sogro e dos padrinhos, João Victor conseguiu se recuperar a tempo dos votos, cercado pela natureza do município localizado na sub-região do Leste Fluminense.



