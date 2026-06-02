FAB nega registro de OVNI no Paraná após conspiração viralizar nas redes (Reprodução/Redes sociais)

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta terça-feira (2) que não identificou qualquer objeto desconhecido no céu de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, durante o período em que foi gravado um vídeo que mostra um suposto objeto voador não identificado (OVNI). As imagens viralizaram nas redes sociais nos últimos dias.

O vídeo foi divulgado pelo influenciador digital Myke Leão, que afirmou ter observado movimentações incomuns no céu da cidade na noite do sábado (31). As imagens mostram um conjunto de luzes concentradas em um ponto elevado da paisagem, o que levou internautas a especularem sobre a possibilidade de um OVNI.

Em nota enviada à imprensa, a FAB, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informou que não houve qualquer ocorrência anormal registrada pelos sistemas de monitoramento.

“A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade”, diz o comunicado.

Segundo o relato de Myke Leão, antes de realizar a gravação ele percebeu uma movimentação diferente de aeronaves sobrevoando a região próxima à sua residência. O influenciador também afirmou ter ouvido sons incomuns, que comparou a alguém se “engasgando” ou ao barulho de uma “corda arrebentando”.

Após observar a sequência de acontecimentos, ele utilizou o zoom da câmera para registrar as luzes vistas à distância. O conteúdo rapidamente ganhou repercussão nas redes, impulsionando teorias e conspirações sobre a origem do fenômeno.

Apesar das especulações, a FAB reforçou que não houve registro de qualquer objeto não identificado pelos radares de defesa aérea nem relatos de ocorrências semelhantes por parte dos aeroportos locais. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a natureza das luzes captadas no vídeo.