Idosa pernambucana viraliza ao dançar forró de Luiz Gonzaga na própria festa de 104 anos

Idosa pernambucana viraliza ao dançar forró (Reprodução/Redes sociais)

Aos 104 anos, Maria de Lurdes da Silva conquistou a internet ao comemorar o aniversário dançando forró ao som de Luiz Gonzaga. Natural de Frexeiras, distrito de Escada, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e atualmente moradora de Paulista, no Grande Recife, a centenária viralizou nas redes sociais depois de aparecer dançando durante a própria festa. O vídeo, publicado pela neta, já ultrapassou 42,5 milhões de visualizações.

A comemoração aconteceu em abril e foi registrada por Josy Ramos, neta de Dona Maria. Nas imagens, a idosa aparece dançando sozinha em frente ao painel decorado da festa enquanto toca a música “O Chêro da Carolina”, um dos clássicos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Além do vídeo do aniversário, Josy costuma compartilhar registros do cotidiano da avó em suas redes sociais. As publicações mostram Dona Maria assistindo a partidas de futebol, participando de brincadeiras e realizando atividades voltadas ao estímulo da memória e da coordenação motora. Entre os vídeos mais populares estão registros da idosa dançando diferentes ritmos, como piseiro, funk e até hip hop.