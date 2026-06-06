Jogo "7 a 0" viraliza com a chance de escalar jogadores históricos da Copa do Mundo; confira

O desafio principal do jogo consiste em tentar conquistar o título mundial com a escalação de apenas atletas que já atuaram na competição

Jogo "7 a 0" viraliza com a chance de escalar jogadores históricos da Copa do Mundo (Reprodução)

Com seleções marcantes e craques individuais, a Copa do Mundo sempre foi a principal fábrica de lendas do futebol. Às vésperas do Mundial da América do Norte, que se inicia no dia 11 de junho, um jogo na internet permite ao torcedor “brincar” com a escalação de jogadores históricos para tentar conquistar o torneio, rapidamente viralizando entre os amantes de Copa.

O jogo em questão é intitulado “7 a 0” e consiste na escalação de um time titular contando apenas com jogadores que já atuaram no torneio, independente da seleção. O objetivo final é vencer a competição após as sete partidas e ser campeão do mundo.

Ao todo, 4.009 jogadores estão disponíveis para serem utilizados, sendo de 46 seleções diferentes que já disputaram o Mundial. O período do plantel corresponde a partir da Copa de 1970 até 2026.

Como jogar

O modo de jogo é baseado no sistema de draft. O usuário sorteará a seleção, juntamente com a edição de Copa do seu elenco, e terá que escolher um jogador para o seu time. Após 11 rodadas, o torcedor terá a sua escalação formada, respeitando as posições dos atletas.

A partir disso, inicia a simulação do “Seu Time” contra diferentes seleções da história da Copa do Mundo, em formato de fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

Onde jogar

O game está disponível em qualquer navegador da internet. Para jogar, o usuário poderá acessar o site 7a0.com.br (clique aqui) e aproveitar a experiência relacionada à principal competição de futebol do planeta.

Simulação



Time do Diario de Pernambuco:

Arconada (Espanha 1978); Arce (Paraguai 1998), Cannavaro (Itália 2006), Yassin (Egito 1990) e Maldini (Itália 1998); Cubillas (Peru 1970), Riquelme (Argentina 2006) e Souness (Escócia 1978); Mahrez (Argélia 2014), Lineker (Inglaterra 1990) e Krankl (Áustria 1982).



Campanha:

Vitória por 4 a 0 sobre Egito de 2018 (fase de grupos)

Vitória por 3 a 0 sobre a Suíça de 2018 (fase de grupos)

Empate por 1 a 1 com a Polônia de 1982 (fase de grupos)

Vitória por 3 a 1 sobre a Holanda de 1978 (oitavas de final)

Vitória por 2 a 0 sobre o Chile de 2014 (quartas de final)

Derrota por 2 a 1 para a Alemanha de 1990 (semifinal)



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