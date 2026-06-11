Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes
O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.pê
Publicado: 11/06/2026 às 11:07
Entre os prêmios está o de Melhor Artista de Canção Popular (Adrian Ikematsu/Divulgação)
A 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira, com o patrocínio do banco BTG Pactual, ocorreu nesta quarta-feira (10), no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e consagrou João Gomes como grande vencedor.
O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.Pe.
Logo atrás, com dois prêmios, vieram Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó, premiados em suas respectivas categorias: pop, MPB e sertanejo.
O evento teve apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann e prestou homenagens ao cantor Cazuza, com interpretações de suas canções ao longo da noite. Grupos e artistas como Maneva e Marina Sena apresentaram no palco hits do cantor e compositor, como Bete Balanço e O Nosso Amor A Gente Inventa (Estória Romântica). O encerramento foi com Ney Matogrosso, ao som de Por Que a Gente É Assim? e Pro Dia Nascer Feliz.
Nomes de destaque da cultura nacional, como Gilberto Gil, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Chitãozinho & Xororó estiveram presentes no evento. Houve transmissão ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube.
Veja lista completa dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025:
Melhor Artista de Axé
- Olodum (vencedor)
Melhor Lançamento de Axé
- Daniela Mercury - Cirandaia (vencedor)
Canção Popular - Melhor Artista
- João Gomes (vencedor)
Canção Popular - Melhor Lançamento
- João Gomes - Pé de Serrita (vencedor)
Eletrônico - Melhor Lançamento
- Africanoise - CABAÇA (vencedor)
Melhor Lançamento de Língua Estrangeira
- Silvia Machete - Rhonda’s Boots & Legs (Live) (vencedora)
Melhor Lançamento de Erudito
- Gabriele Leite - Gunûncho (vencedor)
Projeto Especial - Melhor Lançamento
- João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe - Dominguinho (vencedor)
Melhor Artista de Funk
- Deize Tigrona (vencedora)
Melhor Lançamento de Funk
- Totonho e os Cabra - Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (vencedor)
Melhor Artista de Música Instrumental
- Hamilton de Holanda (vencedor)
Melhor Lançamento de Música Instrumental
- João Camarero - Baden (vencedor)
Melhor Artista de MPB
- Djavan (vencedor)
Melhor Lançamento de MPB
- Djavan - Improviso (vencedor)
Melhor Artista de Pop
- Luedji Luna (vencedora)
Melhor Lançamento de Pop
- Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe (vencedor)
Raízes - Melhor Artista
- Mestrinho (vencedor)
Raízes - Melhor Lançamento
- Orquestra Malassombro - Recife, Início, Meio e Fim (vencedor)
Melhor Artista de Rap/Trap
- BK’ (vencedor)
Melhor Lançamento de Rap/Trap
- Don L - CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (vencedor)
Melhor Artista de Reggae
- Maneva (vencedor)
Melhor Lançamento de Reggae
- Bia Ferreira, Little Lion Sound - O Seu Silêncio (vencedor)
Artista Revelação
- Fitti (vencedor)
Melhor Projeto Audiovisual
- Gaby Amarantos - Rock Doido (vencedor)
Melhor Artista de Rock
- Black Pantera (vencedor)
Melhor Lançamento de Rock
- Terno Rei - Nenhuma Estrela (vencedor)
Melhor Artista de Samba
- Alcione (vencedor)
Melhor Lançamento de Samba
- Péricles - Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (vencedor)
Melhor Artista de Sertanejo
- Chitãozinho & Xororó (vencedores)
Melhor Lançamento de Sertanejo
- Chitãozinho & Xororó - Meninos De Roça (vencedor)