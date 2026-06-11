Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes

O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.pê

Entre os prêmios está o de Melhor Artista de Canção Popular (Adrian Ikematsu/Divulgação)

A 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira, com o patrocínio do banco BTG Pactual, ocorreu nesta quarta-feira (10), no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e consagrou João Gomes como grande vencedor.

O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.Pe.

Logo atrás, com dois prêmios, vieram Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó, premiados em suas respectivas categorias: pop, MPB e sertanejo.

O evento teve apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann e prestou homenagens ao cantor Cazuza, com interpretações de suas canções ao longo da noite. Grupos e artistas como Maneva e Marina Sena apresentaram no palco hits do cantor e compositor, como Bete Balanço e O Nosso Amor A Gente Inventa (Estória Romântica). O encerramento foi com Ney Matogrosso, ao som de Por Que a Gente É Assim? e Pro Dia Nascer Feliz.

Nomes de destaque da cultura nacional, como Gilberto Gil, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Chitãozinho & Xororó estiveram presentes no evento. Houve transmissão ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube.

Veja lista completa dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025:

Melhor Artista de Axé

Olodum (vencedor)



Melhor Lançamento de Axé

Daniela Mercury - Cirandaia (vencedor)



Canção Popular - Melhor Artista

João Gomes (vencedor)

Canção Popular - Melhor Lançamento

João Gomes - Pé de Serrita (vencedor)



Eletrônico - Melhor Lançamento

Africanoise - CABAÇA (vencedor)

Melhor Lançamento de Língua Estrangeira

Silvia Machete - Rhonda’s Boots & Legs (Live) (vencedora)

Melhor Lançamento de Erudito

Gabriele Leite - Gunûncho (vencedor)

Projeto Especial - Melhor Lançamento

João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe - Dominguinho (vencedor)

Melhor Artista de Funk

Deize Tigrona (vencedora)

Melhor Lançamento de Funk

Totonho e os Cabra - Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (vencedor)

Melhor Artista de Música Instrumental

Hamilton de Holanda (vencedor)

Melhor Lançamento de Música Instrumental

João Camarero - Baden (vencedor)

Melhor Artista de MPB

Djavan (vencedor)

Melhor Lançamento de MPB

Djavan - Improviso (vencedor)

Melhor Artista de Pop

Luedji Luna (vencedora)

Melhor Lançamento de Pop

Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe (vencedor)

Raízes - Melhor Artista

Mestrinho (vencedor)

Raízes - Melhor Lançamento

Orquestra Malassombro - Recife, Início, Meio e Fim (vencedor)

Melhor Artista de Rap/Trap

BK’ (vencedor)

Melhor Lançamento de Rap/Trap

Don L - CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (vencedor)

Melhor Artista de Reggae

Maneva (vencedor)

Melhor Lançamento de Reggae

Bia Ferreira, Little Lion Sound - O Seu Silêncio (vencedor)

Artista Revelação

Fitti (vencedor)

Melhor Projeto Audiovisual

Gaby Amarantos - Rock Doido (vencedor)

Melhor Artista de Rock

Black Pantera (vencedor)

Melhor Lançamento de Rock

Terno Rei - Nenhuma Estrela (vencedor)

Melhor Artista de Samba

Alcione (vencedor)

Melhor Lançamento de Samba

Péricles - Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (vencedor)

Melhor Artista de Sertanejo

Chitãozinho & Xororó (vencedores)

Melhor Lançamento de Sertanejo