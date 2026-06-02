Geraldo Azevedo volta ao Recife com o show "Oitentação" em novembro

No dia 28 de novembro, o cantor Geraldo Azevedo apresentar o show "Oitentação" novamente no Grande Recife, desta vez no Teatro dos Guararapes. Os ingressos já estão à venda

Geraldo Azevedo (Leo Aversa/Divulgação)

Depois de passar por várias capitais do país, Geraldo Azevedo, traz o seu espetáculo “Oitentação” de volta ao Recife, cidade onde lançou a turnê. O show será no dia 28 de novembro, às 20h, no Teatro Guararapes. O cantor e compositor pernambucano, reconhecido como um dos maiores artistas populares do Brasil, apresenta mais uma vez para o público pernambucano a celebração dos seus 80 anos de vida e trajetória artística. Os ingressos já estão à venda no Cecon Tickets.

Na turnê de encerramento do espetáculo, que marcou essa data histórica em sua trajetória, Geraldo e sua banda voltam à estrada para uma última série de apresentações especiais, revisitando grandes clássicos de sua carreira e celebrando mais de cinco décadas dedicadas à música.

No repertório dos shows, ele passeia por canções emblemáticas. Sucessos como "Caravana" (Geraldo e Alceu Valença), "Dia Branco" (Geraldo Azevedo e Renato Rocha), "Moça Bonita" (Geraldo Azevedo e Capinan), "Táxi Lunar" (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença) e "Bicho de 7 Cabeças" (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha) estão garantidos nos setlists.

Uma última oportunidade de viver, ao vivo, o espetáculo que celebrou os 80 anos de um dos maiores nomes da música brasileira.