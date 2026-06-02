Livro sobre a ocupação holandesa propõe leitura da história a partir de passeio pelo Grande Recife

O livro "Guia do Brasil Holandês", do historiador Daniel Breda é voltada para o turismo cultural, a educação patrimonial e a divulgação científica. O lançamento acontece nesta quinta-feira (4), às 19h, no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

Ponte Maurício de Nassau atualmente. Foto: Shilton Araújo/Esp. DP. ()

O historiador pernambucano Daniel Breda lança, nesta quinta-feira (4), às 19h, o livro "Guia do Brasil Holandês", no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE). A obra é bilíngue (português e inglês) e voltada para o turismo cultural, a educação patrimonial e a divulgação histórica, integrando um projeto focado no patrimônio compartilhado entre o Brasil e os Países Baixos e que também engloba oficinas de capacitação para profissionais do setor de museus e turismo, além da criação de uma rota ciclística histórica na capital pernambucana.

A publicação busca preencher uma lacuna no imaginário popular sobre o período de ocupação holandesa no Nordeste (1624–1654), frequentemente marcado por simplificações e mitos, apesar da vasta produção acadêmica existente. Diferente das narrativas históricas tradicionais, o livro propõe um passeio guiado pelo espaço urbano de Recife e Região Metropolitana. A proposta estabelece uma conexão direta entre os fatos da época e os locais ainda visíveis na atualidade, como fortalezas, igrejas e obras de arte.

Com o objetivo de aproximar o público geral e os visitantes estrangeiros dessa herança cultural, o projeto estende-se para além das páginas. Estão previstas ações formativas em importantes instituições culturais da região, como o Instituto Ricardo Brennand, o Museu da Cidade do Recife, a Sinagoga Kahal Zur Israel e o Forte do Brum. Além disso, uma parceria com a La Ursa Tours viabilizará o desenvolvimento de um roteiro ciclístico, unindo mobilidade urbana e resgate histórico para oferecer uma nova experiência de exploração da cidade.

O autor é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atuou como pesquisador visitante na Universidade de Leiden, na Holanda. Especialista em história colonial e no período judaico em Pernambuco, Breda acumula experiência como vice-presidente do Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco e é idealizador de diversos projetos audiovisuais e educativos, como o Circuito Histórico Judaico e os documentários Maurits Script e Doce Brasil Holandês.

