Fábio Jr. e José Augusto se reúnem em turnê que chega ao Recife em novembro

A turnê "Paixão em Dose Dupla", que conta com shows de Fábio Jr. e José Augusto, desembarca no Classic Hall, no Grande Recife, no próximo dia 13 de novembro. Os ingressos já estão à venda

Fábio Jr. e José Augusto (We Gomes/Isac Nunes (Divulgação))

O projeto "Paixão em Dose Dupla" reúne os cantores Fábio Jr. e José Augusto para uma noite de muito romantismo no dia 13 de novembro, no Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife. Na ocasião, os dois artistas farão dois shows completos e repertórios repletos de canções que marcaram gerações. Os ingressos já estão à venda na bilheteria da casa e através no site Bilheteria Digital.

No palco, Fábio Jr. promete emocionar o público com clássicos como “Só Você”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador”, além de sucessos que consolidaram sua trajetória como um dos artistas mais populares da música romântica nacional. Com décadas de carreira, ele segue arrastando multidões por onde passa, em apresentações marcadas pela forte conexão com a plateia.

Já José Augusto celebra mais de 50 anos de história na música levando ao público canções que atravessaram gerações, como “De Que Vale Ter Tudo Na Vida”, “A Minha História”, “Chuvas de Verão”, “Sonho Por Sonho” e “Aguenta Coração”. Dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, o cantor promete transformar a noite em um verdadeiro coro coletivo de grandes sucessos.