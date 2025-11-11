Projeto Paixão em Dose Dupla traz Alcione e José Augusto a Olinda

Alcione e José Augusto se apresentam nesta sexta (14), em Olinda (Divulgação)

O Classic Hall, em Olinda, recebe nesta sexta-feira (14) mais uma edição do projeto Paixão em Dose Dupla, que reúne dois grandes nomes da música brasileira: José Augusto e Alcione. A proposta é celebrar o romantismo e a emoção em uma noite de sucessos que atravessam gerações. Os últimos ingressos estão disponíveis.

Com 50 anos de carreira, José Augusto apresenta um show que combina nostalgia e novidades. No repertório, estão clássicos como Chuvas de Verão, Evidências, Separação, Sábado e Fantasias, além de releituras de músicas de Roberto Carlos e Moacir Franco. A turnê tem direção musical do próprio artista, com arranjos de Caíque Rocha e direção geral da LC Entretenimento.

Alcione, por sua vez, promete encantar o público com sua voz inconfundível e interpretações marcantes. Conhecida como “Marrom”, a cantora maranhense é um ícone do samba e da canção romântica, com sucessos como Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano e A Loba. Com mais de cinco décadas de trajetória, a artista acumula prêmios como o Grammy Latino e o Prêmio da Música Brasileira.

O encontro entre José Augusto e Alcione promete uma noite memorável, unindo duas vozes que se tornaram símbolo da música popular brasileira e que seguem emocionando plateias em todo o país.