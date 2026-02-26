° / °
Rock in Rio anuncia Foo Fighters como headliner do segundo dia

Foo Fighters é confirmado no segundo dia do Rock in Rio 2026 com novo álbum "Your Favorite Toy"

Allan Lopes

Publicado: 26/02/2026 às 15:47

Dave Grohl, líder do Foo Fighters/Foto: Miguel Schincariol/Divulgação

Um dos capítulos mais celebrados da história do Rock in Rio ganhará uma continuação em 2026. O Foo Fighters, que entregou uma performance antológica em 2019, está de volta como headliner do segundo dia do festival. A confirmação veio nesta quinta-feira (26), durante coletiva de imprensa, consolidando a expectativa de mais um show inesquecível.

O grupo vem embalado pelo lançamento do novo álbum "Your Favorite Toy", que já chega causando impacto com a faixa-título "Asking for a Friend". O disco promete abrir um novo e explosivo capítulo na trajetória da banda, que também celebra 31 anos de formação com uma turnê mundial.

No repertório, também não vão faltar clássicos que marcaram gerações. Sucessos como "Everlong", "Best of You", "Times Like These", "All My Life" e a nova "Your Favorite Toy" devem fazer parte de um show à altura do legado do grupo. A banda mantém a formação consolidada com Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee e Ilan Rubin.

Ao longo da carreira, o Foo Fighters construiu uma discografia sólida e premiada. Entre os álbuns de destaque estão o disco de estreia homônimo (1995), "The Colour and the Shape", "There Is Nothing Left to Lose", "One by One", "In Your Honor", "Echoes", "Silence", "Patience & Grace", "Wasting Light", "Sonic Highways", "Concrete and Gold", "Medicine at Midnight" e "But Here We Are".

 


