São João de Caruaru 2026: confira programação de shows deste domingo (31)

Abertura oficial do São João de Caruaru 2026 aconteceu neste sábado (30). Programação segue com shows gratuitos no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga neste domingo (31)

Entre os shows deste domingo (31) no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, estão o de Jonas Esticado e Mastruz com Leite (Foto: Reprodução/Instagram @jonasesticado e Reprodução/Instagram @mastruzcomleiteoficial)

O São João de Caruaru está oficialmente aberto e o forró já começa a tocar em todo o estado. A festa no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga continua neste domingo (31), com shows gratuitos de Jonas Esticado, Limão com Mel e Mastruz com Leite.

Confira a programação completa deste domingo (31) no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga:

Assum Preto

Cavaleiros do Forró

Mastruz com Leite

Limão com Mel

Jonas Esticado

Confira a programação de outros polos da Capital do Forró:

Polo Camarão

Dani Aguiar - 19h

Andrielly - 19h30

Raphael Moura - 21h

Ed Carlos - 22h30

Banda Luará - 00h30

Casa Rosa

Capital Nordestina - 12h

Lucas Silva - 14h

Edilza Aires - 16h

Juarez Santiago

Trio Namorados da Lua - 18h

Trio Baião de Três - 19h20

Trio Baião de Vitalino - 20h40

Trio Bom Jesus - 22h

Trio Brilho da Terra - 23h20

Polo do Repente

Declamadores: Nerisvaldo Alves - 18h e Raudenio Lima - 18h60

Emboladores: Caetano Da Ingazeira / Irapuru Do Pandeiro - 19h50

Repentistas: Edmilson Ferreira / António Lisboa - 21h

Banda: Alexandre Rodrigues - Baile De Pife - 22h20 e Forrozão Péde Molek - 23h40



View this post on Instagram A post shared by Sa?o Joa?o de Caruaru (@saojoaocaruaru.oficial)



