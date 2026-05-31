São João de Caruaru 2026: confira programação de shows deste domingo (31)
Abertura oficial do São João de Caruaru 2026 aconteceu neste sábado (30). Programação segue com shows gratuitos no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga neste domingo (31)
Publicado: 31/05/2026 às 13:45
Entre os shows deste domingo (31) no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, estão o de Jonas Esticado e Mastruz com Leite (Foto: Reprodução/Instagram @jonasesticado e Reprodução/Instagram @mastruzcomleiteoficial)
O São João de Caruaru está oficialmente aberto e o forró já começa a tocar em todo o estado. A festa no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga continua neste domingo (31), com shows gratuitos de Jonas Esticado, Limão com Mel e Mastruz com Leite.
Confira a programação completa deste domingo (31) no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga:
Assum Preto
Cavaleiros do Forró
Mastruz com Leite
Limão com Mel
Jonas Esticado
Confira a programação de outros polos da Capital do Forró:
Polo Camarão
Dani Aguiar - 19h
Andrielly - 19h30
Raphael Moura - 21h
Ed Carlos - 22h30
Banda Luará - 00h30
Casa Rosa
Capital Nordestina - 12h
Lucas Silva - 14h
Edilza Aires - 16h
Juarez Santiago
Trio Namorados da Lua - 18h
Trio Baião de Três - 19h20
Trio Baião de Vitalino - 20h40
Trio Bom Jesus - 22h
Trio Brilho da Terra - 23h20
Polo do Repente
Declamadores: Nerisvaldo Alves - 18h e Raudenio Lima - 18h60
Emboladores: Caetano Da Ingazeira / Irapuru Do Pandeiro - 19h50
Repentistas: Edmilson Ferreira / António Lisboa - 21h
Banda: Alexandre Rodrigues - Baile De Pife - 22h20 e Forrozão Péde Molek - 23h40
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