Obra de contenção de encosta começa no bairro do Coqueiral

A ação garantirá mais segurança para 54 famílias da comunidade (Ivison Gambarra / PCR)

O bairro do Coqueiral, localizado na Zona Oeste do Recife, recebeu neste sábado (30), o início das obras de contenção definitiva de encostas. A intervenção contemplará as ruas Alto da Bela Vista, Maria Teresa, Frei Gonzaga e Planura. A ação, realizada pela Prefeitura do Recife, garantirá mais segurança para 54 famílias da comunidade. O projeto conta com investimento de R$ 3,2 milhões.

“Hoje estamos dando a ordem de serviço e iniciando uma obra muito importante para o bairro do Coqueiral. Essa é uma conquista construída com o apoio do Governo Federal, e agradeço a todos que contribuíram para que esse momento se tornasse realidade", afirmou o prefeito do Recife, Victor Marques.



Segundo o gestor, o maior legado da intervenção é a proteção das famílias que vivem na área. “O mais importante é que, quando a obra estiver concluída, as famílias que vivem nesta área terão mais segurança e tranquilidade, especialmente nos períodos de chuva”, pontuou.



As obras vão estabilizar o solo com sistema de grampos, drenagem profunda e 1.889 m² de concreto projetado, além de 308 metros de canaleta e revegetação da encosta com hidrossemeadura e biomanta. A intervenção inclui ainda muro de arrimo, piso em concreto e 85 metros de corrimão. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027.

O bairro do Coqueiral é um dos mais afetados durante os períodos de chuva. No início de maio, após uma forte precipitação, diversas ruas ficaram alagadas.



*com informações da assessoria