Festa eletrônica no Dona Lindu é cancelada após decisão do TJPE; produtora lamenta

Segundo a produção do evento, que aconteceria entre o sábado (30) e o domingo (31), a festa eletrônica estava com todas as documentações necessárias para realização na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife

Parque Dona Lindu, em Boa Viagem (Marília Parente/DP)

A festa de música eletrônica que aconteceria na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, foi cancelada após a decisão judicial emitida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que proibia a realização do evento, marcado para a noite do sábado (30).

A produção do evento ainda tentou recorrer da liminar concedida pela justiça, mas não obteve sucesso. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a produtora da rave “AUMMA” lamentou a suspensão do evento. Confira na íntegra:

“Foram dois anos planejando esta noite...

Infelizmente, o que sonhamos não vai acontecer na Galeria Janete Costa.

Em breve divulgaremos por aqui as orientações sobre nova data e reembolso dos ingressos.

A cada um que comprou ingresso, que nos defendeu e acreditou na gente: obrigado.

A AUMMA continua, e a próxima noite virá”, diz o texto postado.

Relembre

Oito condomínios localizados no entorno do Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, entraram com uma ação para o cancelamento da festa. De acordo com o processo, os moradores alegam que o espaço está inserido em uma área predominantemente residencial e que a realização de eventos com sonorização amplificada no local vem gerando reclamações reiteradas dos moradores da vizinhança.

“Sustentam que a problemática já foi objeto de discussão perante o Ministério Público de Pernambuco, inclusive em audiência pública realizada em outubro de 2025, ocasião em que foram destruídos os impactos da poluição sonora decorrente de eventos promovidos naquele equipamento público”, consta no documento.

Segundo aponta o texto do processo, embora a Prefeitura do Recife tenha divulgado oficialmente que a ordem sonora vigoraria das 19h do dia 30/05/2026 até às 02h do dia 31/05/2026, a divulgação do evento em plataformas eletrônicas e redes sociais indicando funcionamento até aproximadamente 6h30 ou 7h da manhã de domingo.

“Ainda assim, sustenta-se que a Galeria Janete Costa não possui tratamento acústico adequado para a realização de eventos musicais de grande porte, especialmente com música eletrônica amplificada, prejudicando a influência de ruídos para os sons vizinhos. Fundamentos,assim, violação ao direito ao sossego, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como omissão da Administração Pública no dever de fiscalização e controle da atividade licenciada”, pontua o processo.

Procurada pela reportagem do Diario, a assessoria de comunicação da Galeria Janete Costa não se manifestou sob o argumento de que apenas realizou a locação do espaço e não era responsável pela festa.

No perfil oficial da “AUMMA”, é possível obter informações sobre a experiência proposta pelo evento, que diz unir arte, arquitetura, música eletrônica e projeções de luz. Os preços dos ingressos, que segundo as redes sociais do evento já teriam sido 95% vendidos, variam de R$ 250 (entrada individual) a R$ 9.999,99 (sidestage), uma espécie de palco secundário.

