Recife anuncia a programação do São João 2026 nos três maiores polos da cidade; Confira

Nesta sexta-feira (29), a prefeitura do Recife divulgou a programação com atrações e horários dos polos Sítio Trindade, Rio Branco e Pátio de São Pedro

O Sítio Trindade é o polo mais tradicional dos festejos juninos do Recife (Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife anunciou oficialmente a programação dos três maiores palcos do São João da capital pernambucana: Sítio Trindade, Avenida Rio Branco e Pátio de São Pedro. Com o tema "Nossa Raiz", o ciclo festivo deste ano reunirá grandes expoentes da música regional e nacional, como Elba Ramalho, Alceu Valença, Lia de Itamaracá, Santanna, Nando Cordel e a banda Mestre Ambrósio, além de uma vasta grade de manifestações tradicionais que totalizam mais de 1,2 mil apresentações.

A abertura dos shows na Avenida Rio Branco acontece em 14 de junho, estendendo-se por outros 11 polos descentralizados nos bairros até o encerramento das festividades no Pátio de São Pedro, em 29 de junho. Segundo a gestão municipal, haverá uma pausa estratégica nas apresentações de todos os polos durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, permitindo que o público acompanhe as transmissões da competição.

No Sítio Trindade, polo mais tradicional localizado na Zona Norte, os concursos de quadrilhas juninas iniciam já no dia 10 de junho. O palco principal do parque será inaugurado no dia 18, com um concerto especial da Banda Sinfônica do Recife ao lado de das cantoras Anastácia e Juliana Linhares. O Pátio de São Pedro, por sua vez, concentrará suas atividades na reta final do mês, celebrando também o aniversário de dez anos da rádio pública Frei Caneca FM. Veja a programação abaixo:

PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO DO RECIFE 2026 - NOSSA RAIZ

RIO BRANCO

Dia 14 de junho

12h - Trio Magia do Sol (Itinerante)

16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres

17h - Família Salustiano

18h - Salatiel de Camarão

19h30 - Roberto Cruz

21h - Azulinho

Dia 17 de junho

12h - Trio Pérola Negra (Itinerante)

17h - Trio Arranca Rabo

18h - Trio Mexe Mexe

19h30 - Rabecado

21h - Lucinha Guerra

Dia 18 de junho

12h - Trio Palha de Milho (Itinerante)

17h - Trio Culé de Xá

18h - Kelly Rosa

19h30 - Aracílio Araújo

21h - Pandeirada - Miguel Marinho

Dia 19 de junho

12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)

16h - Trio Sanfona do Povo

17h - Trio Xodó Maior

18h - Trio 100% Mulher

19h50 - Márcia Pequeno

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Regente Joaquim

Dia 20 de junho

12h - Trio Astral (Itinerante)

16h - Balé Popular do Recife

17h - Cantata Junina

19h30 - Balancê Poético

21h - Mônica Feijó

22h30 - Laís Senna

0h - Luciano Magno

Dia 21 de junho

12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)

15h - Cavalo Marinho Boi Pintado

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Coco dos Pretos

18h - Adiel Luna

19h30 - Luan Nascimento

21h - Walkyria Mendes

Dia 22 de junho

12h - Trio Forró Luado (Itinerante)

17h - Candeeiro Encantado Forró

18h - Remanso do Forró

19h30 - Luciano Ferraz

21h - André Lins

Dia 23 de junho

12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)

15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

16h - Trio Forró das Cumádi

17h - Mestre Galo Preto

18h - Mevinha Queiroga

19h30 - Ava Guimarães

21h - Sarah Leandro

22h30 - Larissa Lisboa

0h - Isadora Melo

Dia 24 de junho

12h - Trio Nilza Ângela

15h - Quadrilha Junina Zabumba

16h - Cia de Dança Perna de Palco

17h - Grupo Chinelo de Iaiá

18h - Pablitto

19h - Pausa para jogo do Brasil

21h - Pecinho Amorim

Dia 26 de junho

12h - Trio Harmonia (Itinerante)

17h - Coco do Rosário

18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 - Chiló Trio

21h - Felipe Costta

22h30 - César Amaral

0h - Clara Sobral

Dia 27 de junho

12h - Trio Tempero do Forró

16h - Quadrilha Junina Dona Matuta

17h - Balé Deveras

18h - Coco do Juremá

19h30 - Reinivaldo Pinheiro

21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife

22h30 - Nailson Vieira

0h - Banda Coruja e Seus Tangarás

Dia 28 de junho

12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)

14h - Cia Trapiá de Dança

15h - Quadrilha Raio de Sol

16h - Coco de Umbigada

17h - Ângelo Gabriel

18h - Terezinha do Acordeon

19h30 - Juba

SÍTIO TRINDADE

Dia 18 de junho

Palco Principal

19h30 - Banda Sinfônica do Recife (Participação Anastácia e Juliana Linhares)

22h - Santanna O Cantador

Dia 19 de junho

Palco principal

18h - Ciranda Dengosa

19h50 - Caju e Castanha

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Geraldo Azevedo

01h - Forró do Muído



Sala de Reboco

18h - Zelyto Madeira

19h - Anchieta Dali

20h20 - Forró Sensação

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Cydia Lima

01h - Rodrigo Raposo

Dia 20 de junho

Palco Principal

18h - Boi Faceiro

19h30 - Bia Marinho

21h - Anastácia

22h30 - Fim de Feira



Sala de Reboco

21h30 - Vinil Gonzagueira

23h - Joaozinho de Exu

0h30 - Israel Filho

Dia 21 de junho

Palco Principal

17h - Grupo Mazuca da Quixaba

18h20 - Rogério Rangel

19h50 - Banda de Pau e Corda

21h20 - Novinho da Paraíba

22h50 - Geraldinho Lins



Sala de Reboco

22h30 - João Lacerda

Dia 22 de junho

Palco Principal

17h - Xaxado do Egídio

18h20 - Fabiana Pimentinha

19h50 - Quinteto Violado

21h20 - Maciel Salu (Participação Madu)

22h50 - Capim com Mel



Sala de Reboco

17h - Marinho do Recife

18h20 - Aleixo dos Oito Baixos

19h50 - Paulo Matricó

21h20 - Tony Melo

22h50 - Cylene Araújo

Dia 23 de junho

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Cigarra Kika - Kelly Benevides

17h - Joanah Flor - Pernambucaninhus

18h20 - Mari Bigio



Palco Principal

18h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

19h30 - Terezinha do Acordeon

21h - Irah Caldeira

22h30 - Benil

0h - Petrúcio Amorim

01h50 - Diego Cabral



Sala de Reboco

20h - Fredy e Mary

21h30 - Pecinho

23h - Chico Balla

0h30 - Bete de Castro

2h - Savinho do Acordeon

Dia 24 de junho

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

15h - Quadrilha Junina Brincants Show

15h40 - Fada Magrinha

16h50 - Mini Rock

18h - Jangadinha - Ylana Queiroga



Palco Principal

17h30 - Beto Hortis

19h - Pausa para jogo do Brasil

21h - Cristina Amaral

22h30 - Joyce Alane



Sala de Reboco

21h - Ari de Arimatéia

22h30 - Seu Januário

Dia 26 de junho

Palco Principal

18h - Coco de Mãe Preta

19h30 - Assisão

21h - Silvério

22h30 - Forró na Caixa

0h - Elba Ramalho



Sala de Reboco

18h - Galeguinho de Gravatá

19h30 - Muniz do Arrasta-pé

21h - Carlos Filho

22h30 - André Macambira

0h - Aécio dos Oito Baixos

Dia 27 de junho

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

15h - Quadrilha Raio de Sol Mirim

15h40 - Tio Bruninho

17h - Bailinho Kids

18h20 - A Bandinha



Palco Principal

18h - As Netas de Selma do Coco

19h30 - Lia de Itamaracá

21h - Liv Moraes

22h30 - Josildo Sá

0h - Jorge de Altinho



Sala de Reboco

20h - Aluízio do Acordeon e Banda

21h30 - Dirceu Melo e Forró Rabeca

23h - Daniel Bento

0h30 - Patrícia Cruz

Dia 28 de junho

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

15h - Quadrilha Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense

17h - Carol Levy

18h - Festival de Quadrilhas Liquajur



Palco Principal

17h - Pernambucaneando

18h20 - Mestre Gennaro

19h50 - Nádia Maia

21h20 - Nando Cordel

22h50 - Maciel Melo

Sala de Reboco

22h30 - Ceiça Moreno

PÁTIO DE SÃO PEDRO

Dia 27 de junho

17h - Quadrilha Junina Tradição Nordestina

18h - Ciranda Imperial

19h - Mazinho de Arcoverde

20h20 - Claudio Rabeca

21h40 - Zé Brown



Dia 28 de junho (10 anos da Frei Caneca FM)

16h - Marcela Souza

17h10 - Sambada Família Salustiano e a Rabeca Encantada

18h20 - Poli

19h40 - Mestre Ambrósio

Intervalos comandados por DJ Iori Fragoso

Dia 29 de junho

17h - Boi Mimoso da Bomba Hemetério

18h10 - Coco de Mulheres

19h20 - Caju e Castanha

20h40 - Siba

Calendário Geral dos Festejos por Polo:

BAIRRO DO RECIFE / RIO BRANCO

11/06 - Caminhada do Forró

14/06 - Desfile das Bandeiras

14 a 28/06 - Funcionamento da Cidade Cenográfica e shows na Sala de Reboco



SÍTIO TRINDADE

10 a 15/06 - Eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

17 e 18/06 - Finais do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

17/06 - Exposição da Culinária Afro-Brasileira

18/06 - Concerto de abertura (Banda Sinfônica, Anastácia, Juliana Linhares e Santanna)

19/06 - Procissão dos Santos Juninos

19 a 28/06 - Período regular de shows nos palcos