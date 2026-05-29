Recife anuncia a programação do São João 2026 nos três maiores polos da cidade; Confira
Nesta sexta-feira (29), a prefeitura do Recife divulgou a programação com atrações e horários dos polos Sítio Trindade, Rio Branco e Pátio de São Pedro
Publicado: 29/05/2026 às 11:40
O Sítio Trindade é o polo mais tradicional dos festejos juninos do Recife (Edson Holanda/Prefeitura do Recife)
A Prefeitura do Recife anunciou oficialmente a programação dos três maiores palcos do São João da capital pernambucana: Sítio Trindade, Avenida Rio Branco e Pátio de São Pedro. Com o tema "Nossa Raiz", o ciclo festivo deste ano reunirá grandes expoentes da música regional e nacional, como Elba Ramalho, Alceu Valença, Lia de Itamaracá, Santanna, Nando Cordel e a banda Mestre Ambrósio, além de uma vasta grade de manifestações tradicionais que totalizam mais de 1,2 mil apresentações.
A abertura dos shows na Avenida Rio Branco acontece em 14 de junho, estendendo-se por outros 11 polos descentralizados nos bairros até o encerramento das festividades no Pátio de São Pedro, em 29 de junho. Segundo a gestão municipal, haverá uma pausa estratégica nas apresentações de todos os polos durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, permitindo que o público acompanhe as transmissões da competição.
No Sítio Trindade, polo mais tradicional localizado na Zona Norte, os concursos de quadrilhas juninas iniciam já no dia 10 de junho. O palco principal do parque será inaugurado no dia 18, com um concerto especial da Banda Sinfônica do Recife ao lado de das cantoras Anastácia e Juliana Linhares. O Pátio de São Pedro, por sua vez, concentrará suas atividades na reta final do mês, celebrando também o aniversário de dez anos da rádio pública Frei Caneca FM. Veja a programação abaixo:
PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO DO RECIFE 2026 - NOSSA RAIZ
RIO BRANCO
Dia 14 de junho
12h - Trio Magia do Sol (Itinerante)
16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres
17h - Família Salustiano
18h - Salatiel de Camarão
19h30 - Roberto Cruz
21h - Azulinho
Dia 17 de junho
12h - Trio Pérola Negra (Itinerante)
17h - Trio Arranca Rabo
18h - Trio Mexe Mexe
19h30 - Rabecado
21h - Lucinha Guerra
Dia 18 de junho
12h - Trio Palha de Milho (Itinerante)
17h - Trio Culé de Xá
18h - Kelly Rosa
19h30 - Aracílio Araújo
21h - Pandeirada - Miguel Marinho
Dia 19 de junho
12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)
16h - Trio Sanfona do Povo
17h - Trio Xodó Maior
18h - Trio 100% Mulher
19h50 - Márcia Pequeno
21h30 - Pausa para jogo do Brasil
23h30 - Regente Joaquim
Dia 20 de junho
12h - Trio Astral (Itinerante)
16h - Balé Popular do Recife
17h - Cantata Junina
19h30 - Balancê Poético
21h - Mônica Feijó
22h30 - Laís Senna
0h - Luciano Magno
Dia 21 de junho
12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)
15h - Cavalo Marinho Boi Pintado
16h - Quadrilha Junina Lumiar
17h - Coco dos Pretos
18h - Adiel Luna
19h30 - Luan Nascimento
21h - Walkyria Mendes
Dia 22 de junho
12h - Trio Forró Luado (Itinerante)
17h - Candeeiro Encantado Forró
18h - Remanso do Forró
19h30 - Luciano Ferraz
21h - André Lins
Dia 23 de junho
12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)
15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina
16h - Trio Forró das Cumádi
17h - Mestre Galo Preto
18h - Mevinha Queiroga
19h30 - Ava Guimarães
21h - Sarah Leandro
22h30 - Larissa Lisboa
0h - Isadora Melo
Dia 24 de junho
12h - Trio Nilza Ângela
15h - Quadrilha Junina Zabumba
16h - Cia de Dança Perna de Palco
17h - Grupo Chinelo de Iaiá
18h - Pablitto
19h - Pausa para jogo do Brasil
21h - Pecinho Amorim
Dia 26 de junho
12h - Trio Harmonia (Itinerante)
17h - Coco do Rosário
18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa
19h30 - Chiló Trio
21h - Felipe Costta
22h30 - César Amaral
0h - Clara Sobral
Dia 27 de junho
12h - Trio Tempero do Forró
16h - Quadrilha Junina Dona Matuta
17h - Balé Deveras
18h - Coco do Juremá
19h30 - Reinivaldo Pinheiro
21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife
22h30 - Nailson Vieira
0h - Banda Coruja e Seus Tangarás
Dia 28 de junho
12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)
14h - Cia Trapiá de Dança
15h - Quadrilha Raio de Sol
16h - Coco de Umbigada
17h - Ângelo Gabriel
18h - Terezinha do Acordeon
19h30 - Juba
SÍTIO TRINDADE
Dia 18 de junho
Palco Principal
19h30 - Banda Sinfônica do Recife (Participação Anastácia e Juliana Linhares)
22h - Santanna O Cantador
Dia 19 de junho
Palco principal
18h - Ciranda Dengosa
19h50 - Caju e Castanha
21h30 - Pausa para jogo do Brasil
23h30 - Geraldo Azevedo
01h - Forró do Muído
Sala de Reboco
18h - Zelyto Madeira
19h - Anchieta Dali
20h20 - Forró Sensação
21h30 - Pausa para jogo do Brasil
23h30 - Cydia Lima
01h - Rodrigo Raposo
Dia 20 de junho
Palco Principal
18h - Boi Faceiro
19h30 - Bia Marinho
21h - Anastácia
22h30 - Fim de Feira
Sala de Reboco
21h30 - Vinil Gonzagueira
23h - Joaozinho de Exu
0h30 - Israel Filho
Dia 21 de junho
Palco Principal
17h - Grupo Mazuca da Quixaba
18h20 - Rogério Rangel
19h50 - Banda de Pau e Corda
21h20 - Novinho da Paraíba
22h50 - Geraldinho Lins
Sala de Reboco
22h30 - João Lacerda
Dia 22 de junho
Palco Principal
17h - Xaxado do Egídio
18h20 - Fabiana Pimentinha
19h50 - Quinteto Violado
21h20 - Maciel Salu (Participação Madu)
22h50 - Capim com Mel
Sala de Reboco
17h - Marinho do Recife
18h20 - Aleixo dos Oito Baixos
19h50 - Paulo Matricó
21h20 - Tony Melo
22h50 - Cylene Araújo
Dia 23 de junho
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante
15h40 - Cigarra Kika - Kelly Benevides
17h - Joanah Flor - Pernambucaninhus
18h20 - Mari Bigio
Palco Principal
18h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
19h30 - Terezinha do Acordeon
21h - Irah Caldeira
22h30 - Benil
0h - Petrúcio Amorim
01h50 - Diego Cabral
Sala de Reboco
20h - Fredy e Mary
21h30 - Pecinho
23h - Chico Balla
0h30 - Bete de Castro
2h - Savinho do Acordeon
Dia 24 de junho
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
15h - Quadrilha Junina Brincants Show
15h40 - Fada Magrinha
16h50 - Mini Rock
18h - Jangadinha - Ylana Queiroga
Palco Principal
17h30 - Beto Hortis
19h - Pausa para jogo do Brasil
21h - Cristina Amaral
22h30 - Joyce Alane
Sala de Reboco
21h - Ari de Arimatéia
22h30 - Seu Januário
Dia 26 de junho
Palco Principal
18h - Coco de Mãe Preta
19h30 - Assisão
21h - Silvério
22h30 - Forró na Caixa
0h - Elba Ramalho
Sala de Reboco
18h - Galeguinho de Gravatá
19h30 - Muniz do Arrasta-pé
21h - Carlos Filho
22h30 - André Macambira
0h - Aécio dos Oito Baixos
Dia 27 de junho
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
15h - Quadrilha Raio de Sol Mirim
15h40 - Tio Bruninho
17h - Bailinho Kids
18h20 - A Bandinha
Palco Principal
18h - As Netas de Selma do Coco
19h30 - Lia de Itamaracá
21h - Liv Moraes
22h30 - Josildo Sá
0h - Jorge de Altinho
Sala de Reboco
20h - Aluízio do Acordeon e Banda
21h30 - Dirceu Melo e Forró Rabeca
23h - Daniel Bento
0h30 - Patrícia Cruz
Dia 28 de junho
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
15h - Quadrilha Mirim Evolução
15h40 - Bandinha Circense
17h - Carol Levy
18h - Festival de Quadrilhas Liquajur
Palco Principal
17h - Pernambucaneando
18h20 - Mestre Gennaro
19h50 - Nádia Maia
21h20 - Nando Cordel
22h50 - Maciel Melo
Sala de Reboco
22h30 - Ceiça Moreno
PÁTIO DE SÃO PEDRO
Dia 27 de junho
17h - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
18h - Ciranda Imperial
19h - Mazinho de Arcoverde
20h20 - Claudio Rabeca
21h40 - Zé Brown
Dia 28 de junho (10 anos da Frei Caneca FM)
16h - Marcela Souza
17h10 - Sambada Família Salustiano e a Rabeca Encantada
18h20 - Poli
19h40 - Mestre Ambrósio
Intervalos comandados por DJ Iori Fragoso
Dia 29 de junho
17h - Boi Mimoso da Bomba Hemetério
18h10 - Coco de Mulheres
19h20 - Caju e Castanha
20h40 - Siba
Calendário Geral dos Festejos por Polo:
BAIRRO DO RECIFE / RIO BRANCO
11/06 - Caminhada do Forró
14/06 - Desfile das Bandeiras
14 a 28/06 - Funcionamento da Cidade Cenográfica e shows na Sala de Reboco
SÍTIO TRINDADE
10 a 15/06 - Eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
17 e 18/06 - Finais do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
17/06 - Exposição da Culinária Afro-Brasileira
18/06 - Concerto de abertura (Banda Sinfônica, Anastácia, Juliana Linhares e Santanna)
19/06 - Procissão dos Santos Juninos
19 a 28/06 - Período regular de shows nos palcos