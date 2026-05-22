São João 2026: Recife terá shows de Santanna, Elba, Geraldo Azevedo e Lia de Itamaracá

Segundo a Prefeitura do Recife, o ciclo do São João 2026 da capital pernambucana terá mais de 1200 atrações espalhadas em 14 polos

Santanna, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Lia de Itamaracá são atrações do São João 2026 do Recife (Juarez Ventura | Juana Carvalho/Secult-PE | Hannah Carvalho - Secult-PE/FUNDARPE)

Com muito forró e arrasta-pé, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta sexta-feira (22), as atrações do São João 2026 da capital pernambucana. Entre os artistas confirmados, estão Santanna, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Jorge de Altinho e Lia de Itamaracá

O anúncio dos shows e de todo o Ciclo Junino do Recife, que este ano tem como tema “Nossa Raiz”, foi feito nesta sexta (22), em coletiva no Sítio da Trindade, em Casa Amarela, zona norte do Recife.

De acordo com a gestão municipal, o São João 2026 do Recife já tem 1.200 atrações contratadas para o período junino.

Dentro da programação, haverá concursos de quadrilha, procissão, caminhada, exposição culinária, além de diversas atrações que levarão o forró, o coco, a ciranda e o baião nos 14 polos espalhados pela capital pernambucana.

Homenageados

Este ano, os homenageados do São João do Recife serão a dupla Caju e Castanha, a costureira Maria Lúcia Nascimento ( Mãe Nena), o figurinista Ricardo Luiz de Souza e o sapateiro Lucivan Batista dos Santos.

