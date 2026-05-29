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Pernambuco transfere ponto facultativo de Corpus Christi para véspera de São João

Ato foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29)

Ester Marques

Publicado: 29/05/2026 às 06:54

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Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco/Foto: Janaína Pepeu/Secom

Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

O Governo de Pernambuco determinou a transferência do ponto facultativo do dia de Corpus Christi, em 4 de junho, para a véspera de São João, no dia 23 do mesmo mês. O ato foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29).

O ponto facultativo é válido para repartições públicas estaduais e entidades da administração direta e indireta. Os serviços essenciais serão mantidos, garantindo a continuidade do atendimento à população.

Com a alteração, o dia 4 de junho será de expediente normal.

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corpus christi , Pernambuco , São João
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