Lia de Itamaracá terá sua história contada em série audiovisual

Lia de Itamaracá relata sua história na série, que transita entre o formato documental e a ficção (Gabi Cerqueira/Divulgação)

A trajetória de Lia de Itamaracá está prestes a ganhar as telas com a série "Maria Madalena – Lia de Itamaracá". O projeto audiovisual, estruturado em seis episódios de 23 minutos, é dirigido por Lia Letícia e teve o piloto filmado recentemente na praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, onde vive a cirandeira. A cineasta produz o trabalho ao lado de Beto Hees, da Ciranda Produções, com incentivo do Funcultura Audiovisual, e agora busca patrocínio para financiar o restante do material.

A obra transita de forma poética entre o formato documental e a ficção. A proposta principal é ir além do mito artístico, revelando a história íntima da mulher por trás da fama. Para isso, o enredo reconstrói a caminhada da artista, registrada como Maria Madalena Correia do Nascimento, desde sua infância pobre até a consagração. Essa trajetória é relatada por Lia com ajuda da atuação de sua sobrinha Maria Salete e da sobrinha-neta Pietra Victória, que a interpretam em diferentes fases da vida. “Eu sempre soube que seria artista. O povo ria de mim quando eu dizia isso ainda menina, porque naquele tempo uma mulher preta, pobre e da Ilha sonhar isso tudo parecia impossível. Mas eu nunca deixei de acreditar”, diz a cirandeira.

Ao longo de mais de seis décadas, Lia acumulou títulos como o de Patrimônio Vivo e o de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco. “Quando falamos de Lia, não estamos falando apenas de uma artista consagrada, mas de uma mulher negra, nordestina e periférica que atravessou décadas resistindo através da cultura. A trajetória dela reúne questões de território, ancestralidade, memória, racismo, pertencimento e sobrevivência”, analisa Lia Letícia.



Atualmente, aos 82 anos de idade, a cirandeira continua em plena atividade e expandindo as suas conexões artísticas. No cinema, participou de produções como Bacurau e Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho, além de títulos de nomes como Tizuka Yamasaki e Lírio Ferreira. Em 2025, ela lançou o álbum Pelos Olhos do Mar, em parceria com a cantora Daúde. Nos últimos anos, Lia ainda circulou por feiras internacionais de música e inspirou enredos de escolas de samba.

