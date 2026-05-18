Coco do Pneu lança seu primeiro disco em 36 anos de existência

O Coco do Pneu é liderado pelo Mestre Lú do Pneu e busca perpetuar o seu legado através do primeiro disco

O Coco do Pneu é um dos grupos de coco mais tradicionais da comunidade do Amaro Branco, em Olinda (Sérgio Melo/Divulgação)

No último sábado (16), o grupo Coco do Pneu, tradicional reduto cultural do bairro de Amaro Branco, em Olinda, lançou seu primeiro álbum oficial em 36 anos de existência. O álbum homônimo é distribuído pelo selo Terno da Mata Records já está disponível para streaming em todas as plataformas digitais, reunindo 14 faixas com participações que atravessam gerações e territórios.

O conjunto é liderado pelo Mestre Lú do Pneu, herdeiro das tradições dos pescadores artesanais de Olinda e seu nome remete a um pneu de grandes proporções encontrado pelo pai do mestre na década de 1980. O objeto se tornou o marco geográfico das sambadas na comunidade. Recentemente, o grupo consolidou sua relevância ao levar o ritmo do coco de roda para palcos internacionais, realizando turnês por países da Europa e participando de festivais nacionais de prestígio.



A sonoridade do novo disco, intitulado simplesmente "Coco do Pneu", busca resgatar a atmosfera das sambadas tradicionais e a energia das rodas noturnas. Com produção musical de Nilton Júnior, as faixas priorizam a percussão intensa do bombo, o balanço dos pandeiros e o diálogo vocal característico entre mestre e coro. Gravado no Estúdio Fábrica durante o ano de 2025, o álbum contou com mixagem de Pedro França, masterização de Pablo Lopes.



Um dos pontos altos do trabalho é a preservação da memória através de registros históricos. O disco conta com a participação póstuma da Mestra Beata, cujas vozes foram registradas antes de seu falecimento, transformando a obra em um importante documento cultural. Outras faixas trazem colaborações de figuras como Mestre Arnaldo do Coco e jovens integrantes da própria comunidade, promovendo um encontro geracional que reafirma a continuidade da tradição afro-brasileira.



Como parte do compromisso social do projeto, o grupo realizou ações educativas na Escola Sagrado Coração de Jesus, em seu bairro de origem. A atividade contou com rodas de diálogo e apresentações didáticas para estudantes, focando na importância das manifestações populares como ferramentas de resistência e identidade. Essa contrapartida buscou reforçar o papel do Coco do Pneu não apenas como um grupo musical, mas como um agente de transformação e preservação histórica em Pernambuco.



O projeto foi viabilizado com recursos do Funcultura e conta com uma equipe técnica multidisciplinar, incluindo coordenação geral do álbum pelo sociólogo e produtor Sérgio Melo, que também dirigiu o documentário “Vozes do Samba do Coco de Amaro Branco”. O material garante o registro audiovisual e fonográfico para perpetuar o legado do grupo para as futuras gerações.