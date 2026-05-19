Azulão participa de regravação de ‘Caruaru do Passado’ 50 anos depois de lançar a versão original
Releitura de "Caruaru do Passado" reúne Marcelo Rossiter, Azulão e Azulinho em homenagem aos 169 anos de Caruaru e aos quase 50 anos do clássico do forró raiz.
Publicado: 19/05/2026 às 06:00
Capa da regravação de "Caruaru do Passado", com Azulão, Azulinho e Marcelo Rossiter (Foto: Reprodução)
As comemorações dos 169 anos de Caruaru, celebrados nesta segunda-feira (18), trouxeram um presente especial para os amantes do forró raiz. A música "Caruaru do Passado", sucesso de 1976 composto por José Pereira, ganhou uma releitura inédita na voz de Marcelo Rossiter.
A faixa ainda traz a participação ilustre de Azulão, antigo parceiro de Luiz Gonzaga e dono da voz da canção original. Com arranjos mais modernos, a nova versão preserva a identidade da obra original, que retrata a Capital do Agreste sob o olhar nostálgico de quem deixou a cidade.
A homenagem coincide com o aniversário de 50 anos da canção que virou símbolo de Caruaru. Já disponível nas plataformas digitais, o projeto também é um marco histórico porque traz a oportunidade rara de ouvir o mestre Azulão, hoje aos 83 anos, cantando o clássico novamente.
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Afinal, a versão da década de 1970 era o único registro em estúdio que o artista havia feito da obra em toda a sua carreira. Nesta regravação, o dueto é ampliado com a voz de seu filho, Azulinho, que divide a faixa com o pai e com Marcelo Rossiter.
Natural do Recife e radicado em Caruaru, Rossiter não esconde o orgulho pelo resultado obtido nas gravações realizadas em Monteiro, na Paraíba, com o "Pequeno Gigante" e seu herdeiro. “Esse projeto representa um marco na minha carreira.
Poder revisitar uma obra tão importante me faz sentir privilegiado”, celebra o cantor. Hoje, como morador, ele testemunha uma dinâmica urbana bem diferente daquela de décadas atrás. "Me lembro que só vinha a cidade nos ciclos juninos ainda criança e hoje percebo o quanto Caruaru mudou", diz.
Com uma carreira iniciada ainda na infância nos programas de calouros da Rádio Difusora local, Azulão consolidou sua trajetória cantando as dores e as belezas do Agreste. Entre tantos sucessos de seu repertório, “Caruaru do Passado” se estabeleceu como a obra mais emblemática de sua discografia, sobrevivendo ao tempo como um hino informal da cidade.
Inclusive, ele detém o título de Patrimônio Vivo de Caruaru desde dezembro de 2019. Atualmente, há uma mobilização popular em defesa que o artista também seja reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.