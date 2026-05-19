Prêmio Clarice Lispector abre inscrições gratuitas em Pernambuco com prêmio de R$ 5 mil

Escritoras pernambucanas, natas ou radicadas há pelo menos cinco anos, poderão inscrever obras inéditas de prosa.

Inscrições são entre os dias 2 de maio e 2 de junho. (Divulgação)

Entre os dias 2 de maio e 2 de junho, escritoras pernambucanas, natas ou radicadas há pelo menos cinco anos, poderão inscrever obras inéditas de prosa no Prêmio Clarice Lispector, uma realização inédita da editora Alvoroça. As inscrições são gratuitas e exclusivas pelo formulário online oficial do concurso.



O prêmio nasce com o compromisso de publicar e difundir a escrita de mulheres no estado, com destaque para aquelas que abordam preferencialmente temáticas ligadas a questões culturais, históricas, sociais e simbólicas capazes de fomentar debates. Podem concorrer contos, novelas ou romances, escritos por mulheres com 18 anos ou mais.

Os textos serão julgados segundo critérios de originalidade, criatividade, coerência narrativa e qualidade técnica. Além disso, indutores sociais poderão acrescentar pontuação extra às inscritas, garantindo acesso e visibilidade a grupos minoritários.

A autora vencedora será premiada com R$ 5 mil, além de receber todo o processo editorial da obra sem custos, com tiragem de 300 exemplares publicados pela Alvoroça, editora cujo acervo é assinado apenas por escritoras. Parte da distribuição será destinada a bibliotecas municipais e comunitárias de Pernambuco e à própria autora, que fica com 20% dos exemplares a título de direitos autorais.

O prêmio conta com o incentivo da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) e do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC).



Idealização com alma pernambucana

A idealizadora é a escritora, editora e pesquisadora pernambucana Raíza Hanna Milfont, doutoranda em Ciência da Literatura pela UFRJ e mestra em Literatura, teoria e crítica pela UFPB. Fundadora da Editora Alvoroça e semifinalista do 1º Prêmio Kindle Vozes Negras, Raíza tem se dedicado a ampliar a presença da escrita de mulheres no circuito literário. Seu livro de poemas, “Sol a Pino” (Castanha Mecânica, 2022), é um exemplo do trabalho que conecta criação, crítica e afeto pela palavra.

Para ela, o Prêmio Clarice Lispector nasce da urgência de incentivo à escrita das mulheres. “Historicamente, são elas as que mais leem, que estão mais presentes em bibliotecas e clubes de leituras. São elas também que possuem grande número de textos escondidos nas gavetas por falta de oportunidades.”



SERVIÇO

Inscrições: de 2 de maio a 2 de junho de 2026

Plataforma: https://forms.gle/x6pJsf6Jxfn4T4tQ7

Público-alvo: mulheres (cis e trans), pernambucanas natas ou radicadas há no mínimo 5 anos, com 18 anos ou mais

Gratuito

Informações: @premioclaricelispector e @alvoroca

